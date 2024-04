Arabie Saoudite ‍: Le transfert de l'été est déjà bouclé

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Liverpool en juin 2025, Mohamed Salah a de fortes chances de quitter Liverpool cet été. Sa destination fait peu de doute, l’international égyptien est fortement associé à l’Arabie Saoudite.

Liverpool va tourner plusieurs pages importantes de son histoire récente lors du prochain mercato. Tout d’abord, les Reds vont faire leurs adieux à Jürgen Klopp, qui a d’ores et déjà annoncé son départ en fin de saison. Le technicien allemand souhaite profiter d’une année sabbatique après neuf ans à la tête du club de la Mersey. Ce départ risque d’être douloureux pour les pensionnaires d’Anfield, qui pourraient voir un autre personnage emblématique faire ses valises en la personne de Mohamed Salah.

Mohamed Salah fonce vers l'Arabie Saoudite

Et pour cause, le contrat de l’international égyptien à Liverpool prendra fin en juin 2025, et la tendance n’est pas du tout à une prolongation. Au contraire, tous les feux semblent au rouge et le départ de l’ancien attaquant de Chelsea et de la Fiorentina semble inévitable. Sa destination fait de moins en moins de doute puisque Salah est l’une des priorités de l’Arabie Saoudite dans l’optique du prochain mercato. Un départ en Saudi Pro League n’étonnerait pas José Enrique, ancien joueur de Liverpool entre 2011 et 2016 et qui s’est exprimé à ce sujet pour Grosvenor Sport.

« Si la bonne offre arrive, je pense que Salah partira parce que je pense qu’il essayait de partir l’été dernier. On leur a proposé quelque chose comme 200 millions de livres sterling pour lui l’été dernier et c’était une vraie offre. Lorsque vous recevez une offre comme celle-là, cela signifie généralement qu'il existe déjà un accord entre le joueur et le club. Je pense que Salah avait déjà accepté d'y aller et je crois qu'il ira enfin en Arabie Saoudite cet été. Jürgen Klopp s’en va, c’est donc le moment idéal pour Salah. Il y a un nouveau cycle à Liverpool et beaucoup de changements, donc c'est parfait pour lui. Ce sera probablement le dernier gros contrat de sa carrière, donc je pense qu'il partira pour l'Arabie Saoudite » a lancé l’ancien joueur de Liverpool, qui miserait sur Mohammed Kudus (West Ham) pour combler le départ de Mohamed Salah s’il était aux manettes du recrutement des Reds. La question est déjà de savoir quel coach succèdera à Jürgen Klopp car de toute évidence, ce dernier aura son mot à dire sur le dossier Mohamed Salah et sur le recrutement.