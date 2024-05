EdF ‍: Deschamps n'aime pas Ferland Mendy, la révélation sidérante avant l'Euro

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Titulaire depuis le début de la saison avec le Real Madrid, Ferland Mendy est l’option la plus naturelle pour remplacer Lucas Hernandez en Equipe de France à l’Euro. Mais la présence de l’ancien Lyonnais dans la liste de Didier Deschamps est loin d’être certaine et cela pour des raisons extra-sportives.

De nouveau titulaire mercredi soir lors du choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich, Ferland Mendy a (encore) signé une grande prestation dans son couloir gauche. Rapide, robuste physiquement et propre techniquement, l’ancien latéral de l’Olympique Lyonnais est devenu une valeur sûre dans la capitale espagnole. Carlo Ancelotti se montre d’ailleurs très élogieux à son égard en estimant qu’il s’agit d’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, quand son physique capricieux le laisse tranquille. Didier Deschamps est forcément attentif aux performances de Ferland Mendy, d’autant plus que Lucas Hernandez a été victime d’une rupture des ligaments croisés la semaine dernière et sera donc forfait pour l’Euro.

Le sélectionneur tricolore doit trouver une doublure à Théo Hernandez et Ferland Mendy s’impose comme la solution idéale. Mais sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste Sébastien Tarrago a évoqué les raisons qui peuvent laisser croire que Didier Deschamps se passera du défenseur du Real Madrid pour l’Euro. « Concrètement, le staff de l’équipe de de France apprécie peu ce garçon, considère qu’il n’a pas toujours montrer un état d’esprit positif lorsqu’il est venu. Et c’est pour ça qu’il ne le prenait pas. Ils ont raison, ils ont tort, peu importe, mais c’est l’explication. Mais peut-être qu’avec la blessure de Lucas Hernandez, il reviendra » a fait savoir le journaliste, pour qui l’attitude de Ferland Mendy ne fait pas l’unanimité au sein du staff de Didier Deschamps, bien au contraire.

Didier Deschamps n'a plus le choix

Reste que le niveau du défenseur merengue en fait un joueur quasiment impossible à snober pour l’Euro. Ferland Mendy a d’ailleurs obtenu un 7/10 pour son match contre le Bayern, soit la deuxième meilleure note de la partie juste derrière Vinicius Junior. « Si on n'a pas vu Leroy Sané, il en est l'unique responsable. Le roc madrilène a encore prouvé qu'il était indispensable défensivement à son équipe. Jamais pris en défaut, intransigeant dans les duels, auteur d'excellents retours, il a fait preuve d'une autorité défensive exceptionnelle. On ne comprend pas qu'il n'ait toujours pas reçu d'offre de prolongation de contrat de la part du Real » a commenté le quotidien sportif. La question est maintenant de savoir si Didier Deschamps mettra de l’eau dans son vin comme il l’a déjà fait par le passé avec plusieurs joueurs en prenant la décision de convoquer Ferland Mendy pour l’Euro avec l’Equipe de France. Réponse jeudi prochain à l’occasion de l’annonce de la liste sur le journal télévisé de TF1.