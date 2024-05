OM ‍: La compo probable contre l'Atalanta

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jean-Louis Gasset a retrouvé toutes ses forces vives pour le déplacement de l’OM à Bergame ce jeudi en demi-finale retour de l’Europa League. Sa composition fait peu de doutes.

Comme au match aller, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille va opter pour un 3-5-2, selon les informations de La Provence et de L’Equipe. Le choix des hommes fait par ailleurs peu de doutes. De retour dans le groupe après avoir purgé sa suspension au match aller, Samuel Gigot sera associé à Chancel Mbemba et à Leonardo Balerdi en défense. De retour de blessure au match aller, Quentin Merlin était entré en jeu au Vélodrome. Il sera cette fois titulaire dans le couloir gauche tandis que Clauss occupera le couloir droit. Pour le reste, du classique est attendu avec Veretout, Kondogbia et Harit au milieu pour alimenter Aubameyang et Sarr.

Le onze probable de l’OM : Pau Lopez – Mbemba, Gigot (cap), Balerdi – Clauss, Veretout, Kondogbia, Harit, Merlin – I.Sarr, Aubameyang.