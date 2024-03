La priorité de l’Arabie Saoudite dévoilée, l’OM se prend une claque

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

L'Arabie saoudite souhaite être une place forte du monde du football. Le pays du Golfe organisera d'ailleurs la Coupe du monde 2034. Un énorme défi pour toute une nation.

Depuis quelques mois maintenant, l'Arabie saoudite compte bousculer les codes du football mondial. Cela passera par le développement de son championnat et le recrutement de stars à coups de millions d'euros. Cela porte ses fruits même s'il sera difficile de véritablement séduire comme l'Europe peut le faire. En plus de la Saudi Pro League, l'Arabie saoudite veut aussi afficher ses changements et son ouverture sur le monde. Le pays du Golfe a réussi à récupérer la Coupe du monde 2034. Mais le défi s'annonce de taille car au niveau des infrastructures, le chantier est colossal.

L'Arabie saoudite va devoir passer la seconde

Le Daily Mail rappelle en effet tout ce que doit encore accomplir l'Arabie saoudite avant d'être prête pour accueillir un Mondial. Pour les 48 équipes qui seront présentes en 2034, le pays aura besoin de 14 stades d'au moins 40 000 personnes. Et il n'y en a pour le moment que... 2 : le stade King Abdullah Sports City de Djeddah et l'international King Fahd de Riyad. « C'est un défi énorme, mais nous le surmonterons », déclarait il y a peu un responsable saoudien. Avant la Coupe du monde 2034, l'Arabie saoudite aura l'occasion de se préparer avec la réception de la Coupe d'Asie 2027, des Jeux asiatiques d'hiver de 2029 et en 2034 des Jeux asiatiques. Pour rappel, le Mondial 2022 organisé par le Qatar avait coûté au pays arabe 220 milliards de dollars tout compris. Contrairement à son voisin, l'Arabie saoudite organisera elle le Mondial sans doute en été, alors que les températures tournent autour des 40 degrés.

Il faudra donc trouver des moyens, loin d'être écologiques, pour permettre la bonne tenue des rencontres. Enfin, il faudra aussi rassurer les populations concernant les droits de l'Homme, loin d'être respectés dans le pays. Des immenses défis donc à venir pour l'Arabie saoudite, qui sera attendue au tournant par les fans et observateurs du monde entier. Autant de priorités qui rendent de plus en plus tenues les chances de voir le Royaume se pencher sur un gros investissement dans le football européen, alors que des sports comme le tennis et le golf sont notamment priorisés par rapport au football pour les prochaines dépenses. L'OM, dont les supporters rêvent en partie d'être dans le giron du PIF, vont peut-être devoir se faire une raison à moins d'une grosse surprise cet été.