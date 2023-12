Maltraité en Arabie Saoudite, Benzema contacté à Madrid

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

Critiqué dans la presse locale, Karim Benzema ne vit pas un conte de fées actuellement en Arabie Saoudite. Le Français a même quitté provisoirement le pays. Heureusement, il peut compter sur le soutien du vestiaire madrilène.

Le présent et le futur de Karim Benzema en Arabie Saoudite sont plus que jamais inconnus. L'attaquant français est critiqué depuis plusieurs jours à cause de ses performances et de son attitude supposée nonchalante sur le terrain avec Al-Ittihad. Benzema est resté silencieux, se coupant même de ses fans sur les réseaux sociaux. Pire que ça, il a quitté Djeddah et l'Arabie Saoudite vendredi. Un départ mystérieux et sans explication officielle pour KB9. Il a ainsi raté deux entraînements et il laisse planer le doute sur sa participation aux prochains matchs. Qu'a t-il dans la tête ? Va t-il quitter la Saudi League au mercato ?

Benzema soutenu par les Français du Real Madrid

Peu de personnes peuvent répondre à ces questions. Il n'en est pas de même au sein du Real Madrid. Parti du club madrilène l'été dernier après 14 ans de collaboration, Benzema a laissé un souvenir impérissable dans le vestiaire. Il reste apprécié des joueurs actuels du Real Madrid, pour beaucoup ses ex-coéquipiers. C'est notamment le cas de la partie française du vestiaire, laquelle s'est positionnée par rapport aux récentes polémiques de Benzema en Arabie Saoudite.

Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy ont pris contact avec Benzema pour le soutenir, selon les informations du site Defensa Central. « C'est quelque chose qu'a apprécié l'attaquant, qui n'a pas hésité à dire à ses compatriotes que ce qu'il vit actuellement « est une polémique inutile », même s'il le comprend, notamment en raison de l'engagement fort qu’ils ont pris pour lui », ajoute le média pro-Real. Une précision utile alors que les rumeurs sur un retour de Benzema au Real Madrid en 2024 restent tenaces en Espagne.