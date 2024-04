Cristiano Ronaldo pète un plomb, la sanction pourrait être folle

Cristiano Ronaldo s'est fait exclure en demi-finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Après s'être embrouillé avec un adversaire, il a eu une attitude menaçante envers l'arbitre.

Coupe du Roi, Saudi Pro League, Ligue des Champions d’Asie, Cristiano Ronaldo risque de terminer la saison sans aucun trophée après l’élimination de son équipe face à Al-Hilal en demi-finale de la Super Coupe d’Arabie Saoudite. Le Portugais n’a pas digéré cette défaite face au rival de Riyad, dans le stade d’Abu Dhabi. En dépit d’un but de Sadio Mané à la 99e minute, Al Nassr s’est incliné 2-1 face à son rival, et quitte donc la compétition. Pour ne rien arranger, Cristiano Ronaldo s’est fait expulser alors que son équipe était menée 2-0.

Ronaldo's foul that led to a Red Card Last night against Al-hilal pic.twitter.com/d8JrbePBwi

En voulant récupérer rapidement un ballon mis en touche, il s’est embrouillé avec un adversaire, l’attaquant même avec son coude en avant, ce qui lui a valu un carton rouge difficile à contester. Son énervement a été tel qu’il semble avoir menacé l’arbitre de lui donner un coup de poing, en faisant semblant de taper fort dans le ballon qui était entre ses mains. Des gestes peu glorieux qui n’ont au départ pas été diffusés par la télévision saoudienne à la réalisation, avant que quelques ralentis ne finissent par faire le tour des réseaux sociaux.

Ronaldo wanted to hit the referee with the ball after getting a red card 😂😭😂 pic.twitter.com/wP5KBukP5w