Canal+ se plante avec l’Arabie Saoudite et la D1 féminine, c'est confirmé

Depuis quelques années maintenant, le rugby prend de plus en plus de place en France. La Ligue Nationale de Rugby veut d'ailleurs voir les droits tv du Top 14 et de la Pro D2 augmenter sensiblement dès 2027.

L'engouement autour du rugby en France prend de plus en plus d'ampleur. Les instances le savent et comptent bien en tirer profit. La LNR veut désormais des droits TV considérablement revus à la hausse pour le Top 14 et la Pro D2. Il y a quelques jours, Midi Olympique indiquait que la LNR comptait voir les droits de retransmission augmenter d’au moins 15% lors du prochain appel d’offres pour récolter 145 millions d’euros par saison à partir de 2027. Mais ce souhait est-il vraiment viable à terme pour le rugby français ?

Canal+, des choix contestables

Lors d'une interview accordée au Rugbynistere, Vincent Chaudel, fondateur de l’Observatoire du Sport Business et du cabinet de conseil In & Sport a donné son avis sur le sujet, soulignant au passage que Canal+ était allé dans le mur avec les droits de la Saudi Pro League et de la D1 féminine : « Après l’échec du projet Mediapro au football, Canal+ a fait le pari de racheter le lot de la Ligue 1 détenu par BeIN Sports et de placer le rugby en prime time le dimanche soir. En parallèle, Canal + a fait le choix de tenter de mettre en avant le championnat saoudien de football et la première division féminine. Ça n’a pas marché. Ils ont un portefeuille de droits intéressant, par exemple la Formule 1 fonctionne bien, mais les Grands Prix ne sont pas en prime time, la plupart du temps. Ils peuvent miser sur les championnats de football étranger européen, mais le nombre d’affiches intéressantes pour le grand public reste faible. Dans ce contexte, le chemin semble tout tracé pour que Canal continue de suivre le développement du rugby en France.

Le problème, avec le football, c’est que Canal + a décidé d’arrêter d’être partenaire. Pour le rugby, BeIN Sports a été ajouté à la boucle de la LNR, il y a plus de 10 ans, faisant passer les droits TV d’une trentaine de millions à environ une centaine par an. Canal + a rapidement fermé la porte aux concurrents en augmentant son offre. Hormis ce premier et seul couac avec la LNR, la chaîne a toujours voulu rester le partenaire du rugby. (...) Pour le rugby de club, la LNR et le Top 14 restent la référence mondiale. Un Stade Français - Racing 92 ne peut pas faire les chiffres d'un PSG - OM, mais ils font déjà bien mieux que la Saudi Pro League, sans vouloir vexer personne ». Voilà qui est clair, le rugby est vu comme d'avenir pour Canal+, même si les audiences sont encore loin des affiches de Ligue 1. Concernant le football, les ligues mineures ne prennent pas et les pertes sont déjà importantes.