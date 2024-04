A.Saoudite ‍: Impuissant, Benzema attaque son équipe

Encore une fois, Karim Benzema a déçu vendredi avec Al-Ittihad. Le Français n'a pas trouvé le chemin des filets et son équipe a concédé le nul 0-0. Amené à se justifier sur ses performances, Benzema a préféré charger ses coéquipiers.

Décidément, 2024 n'est pas une bonne année pour Karim Benzema. L'attaquant d'Al-Ittihad n'a pas marqué un seul but dans le championnat saoudien depuis le 1er janvier et depuis son départ soudain du pays. Son dernier but en Saudi Pro League remonte même au 30 novembre dernier ! Vendredi, Benzema s'est encore montré inefficace dans le nul 0-0 de son équipe contre Al-Taawoun. De quoi maintenir la pression médiatique sur ses épaules dans le Royaume saoudien. Les critiques fusent et certains observateurs ne comprennent pas l'écart de niveau entre le Benzema d'aujourd'hui et celui du Real Madrid.

C'est précisément la question que lui a posé un journaliste saoudien à la sortie du stade vendredi soir. Karim Benzema a défendu son cas en chargeant purement et simplement son équipe. « Oui, parce que ce n’est pas la même équipe, ce ne sont pas les mêmes joueurs. J’ai besoin d’être aidé sur le terrain. Je ne peux pas gagner le match seul. J’ai besoin d’autres joueurs, j’ai besoin de beaucoup de choses. C’est différent. C’est ma première saison en Arabie Saoudite. J’espère que je vais bien finir la saison et j’espère gagner. C’est tout », a t-il lâché en interview.

Benzema Al Ittihad is not the same as Benzema Madrid?



Karim Benzema:



“Yes, because it is not the same team and the same names. I need help. I need someone to help me on the field. I will not bring victory alone. I need other players and several other things!” pic.twitter.com/441kgaVmKV