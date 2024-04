Neymar a une dette envers l'Arabie Saoudite, son père l'avoue

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Récemment, les médias brésiliens ont annoncé un possible retour de Neymar à Santos, son club formateur, en 2025. Mais le père du joueur d'Al-Hilal a calmé le jeu et a même évoqué une probable prolongation en Arabie saoudite.

À cause d'une énième blessure, Neymar a gâché sa première saison en Arabie saoudite. Pourtant, Al-Hilal roule littéralement sur la Saudi Pro League et fait office de favori pour remporter la Ligue des Champions asiatique. L'ancien joueur du PSG est sous contrat jusqu'en 2025 avec Al-Hilal. Au Brésil, la possibilité d'un retour de l'enfant prodige à Santos enfle de plus en plus. Si le clan Neymar ne rejette pas ce choix en évoquant même un rêve, le père de l'international avec la Seleçao (128 sélections) préfère pour le moment écarter un retour à Santos et envisage plutôt une prolongation en Arabie saoudite, comme il l'a expliqué à l'occasion du podcast lors de l'émission Rádio 105 FM Futebol Club.

Le père de Neymar drague l'Arabie saoudite et prévoit une prolongation

« Tout le monde connaît l’amour que nous avons pour Santos, où nous avons commencé, où mon fils a commencé sa carrière. Le rêve (de revenir à Santos, NDLR) est très présent, mais il faut rester calme. Neymar a encore le temps de réaliser sa carrière en dehors du Brésil, notamment en Arabie saoudite. Cela arrivera un jour ou l’autre, c’est inévitable, mais nous devons rester calmes et garder les pieds sur terre. Tout d’abord, nous devons penser à son rétablissement, qui doit être très bon, afin qu’il puisse revenir à un haut niveau. Il n’y a pas de discussion à ce sujet (une prolongation à Al-Hilal, NDLR). Les blessures sont inhérentes au football et ce n’est pas une prérogative qui doit figurer dans un contrat. Mais, bien sûr, l’affection et le traitement qu’ils nous donnent pourraient conduire à une prolongation. Cela pourrait se faire d’un commun accord » a confié Neymar Sr, qui apprécie le soutien du club saoudien envers son fils pendant sa période de convalescence et qui n'exclut pas une prolongation, avec probablement un nouveau pont d'or à la clé.