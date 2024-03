L’Arabie Saoudite fait rêver, Cristiano Ronaldo a ouvert la voie

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’Arabie Saoudite a réalisé une véritable razzia sur les stars du football européen en recrutant Karim Benzema, Ngolo Kanté ou encore Riyad Mahrez. Le prochain sur la liste pourrait être Kyle Walker. En tout cas, le défenseur de Manchester City ne ferme pas la porte.

Titulaire indiscutable aux yeux de Pep Guardiola depuis plusieurs saisons, Kyle Walker est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste de latéral droit. Encore très performant cette année, l’international anglais a encore de beaux jours devant lui au plus haut niveau, malgré ses 33 ans. Rien ne dit toutefois que l’ancien défenseur de Tottenham ne craquera pas en cas de proposition financière XXL d’un championnat exotique tel que l’Arabie Saoudite par exemple. Interrogé à ce sujet par le média Five UK, Kyle Walker a d’ailleurs fait preuve d’une honnêteté totale. Selon lui, il est tout simplement impossible pour un joueur de fermer la porte de manière certaine et définitive à l’Arabie Saoudite.

Les salaires pratiqués en Saudi Pro League ne laissent personne insensible et ce serait mentir de prétendre l’inverse selon Kyle Walker, dont les propos laissent clairement penser qu’il pourrait un jour se laisser séduire par une dernière pige saoudienne. « Il ne faut jamais dire jamais. L’argent qu’ils paient et tout le reste sont évidemment un facteur énorme pour que les joueurs aillent là-bas. Cristiano Ronaldo a ouvert la voie à tout le monde. Tant que les jambes sont bonnes et que je sens que je peux contribuer à un certain niveau, je ne veux pas m’arrêter » a lancé Kyle Walker, qui reconnait aussi que le transfert de Cristiano Ronaldo de Manchester United à Al-Nassr dès le mois de janvier 2023 a ouvert la voie à tous les autres, qui ont suivi et à ceux qui envisagent maintenant de manière sérieuse de rejoindre l’Arabie Saoudite. Discrets sur le marché des transferts cet hiver, les Saoudiens devraient remettre un coup de collier cet été afin d’attirer de nouvelles stars, dont Kyle Walker ?