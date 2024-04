Cristiano Ronaldo va battre un nouveau record, c'est du jamais vu

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Samedi dernier en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a de nouveau fait parler la poudre en inscrivant un triplé contre Al Ta’ee (5-1). De quoi asseoir un peu plus son avance au classement des buteurs du championnat saoudien.

Cristiano Ronaldo impressionne toujours autant depuis son arrivée en Saudi Pro League. Si les résultats collectifs ne sont pas à la hauteur de ses ambitions, ses statistiques sont en revanche XXL. En inscrivant un triplé face à Al Ta'ee samedi, le quintuple Ballon d'Or a conforté sa place de meilleur buteur du championnat saoudien avec 26 buts. C'est 4 de plus qu’Aleksandar Mitrovic (22 buts, Al-Hilal). En plus de cela, le Serbe est sorti blessé lors de la victoire d'Al-Hilal contre Al-Shabab (3-4) et son indisponibilité ne jouera pas en sa faveur. S'il gardait son avance pour terminer officiellement meilleur buteur de la Saudi Pro League en fin de saison, Cristiano Ronaldo rentrerait encore un peu plus dans l'histoire du football.

Cristiano Ronaldo, la concurrence pas à la hauteur de son talent

En effet, si tel était le cas, le génie Portugais serait le premier footballeur de l'histoire à devenir meilleur buteur de 4 championnats différents après l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie et donc l’Arabie saoudite. Il reste à l'ancien joueur du Real Madrid 9 journées de championnat pour y parvenir. Malheureusement, un petit goût amer devrait exister pour lui car Al-Nassr compte un trop gros retard sur Al-Hilal, leader avec 12 points d'avance, pour remporter le championnat saoudien. En tout cas, nul doute qu'être meilleur buteur du championnat et détenir ce nouveau record lui donneront la confiance nécessaire pour arriver à l'Euro 2024 en très grande forme avec le Portugal. Malgré ses 39 ans, CR7 compte bien tout faire pour remporter la compétition, comme en 2016 et ce dans la peau d'un titulaire.