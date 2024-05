Guendouzi vendu une fortune, l'OM va rager

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Peu utilisé par Igor Tudor l’an passé, Mattéo Guendouzi a pris la décision de quitter l’OM l’été dernier. Mais pas de chance, l’international français a retrouvé le technicien croate en cours de saison à la Lazio.

En effet, Igor Tudor a été nommé à la tête de la Lazio Rome en remplacement de Maurizio Sarri en cours de saison. Un gros coup dur pour Mattéo Guendouzi, qui était un titulaire indiscutable du technicien italien au point de briller et de retrouver l’Equipe de France. Mais sans surprise, la nomination de l’ancien coach de l'Olympique de Marseille lui a été préjudiciable. Guendouzi n’est pas un joueur sur lequel Igor Tudor souhaite s’appuyer et résultat des courses, le temps de jeu de l’international tricolore est en chute libre. C’est la raison pour laquelle la Lazio pourrait vendre Mattéo Guendouzi dès cet été avant que sa valeur marchande chute de manière trop importante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

Dans son édition du jour, Il Messaggero dévoile que le club romain a fixé à 30 millions d’euros le prix du milieu de terrain formé à Lorient. De quoi faire avaler de travers Pablo Longoria, quand on se rappelle que l’OM a vendu Mattéo Guendouzi à la Lazio pour 18 millions d’euros bonus compris l’été dernier dans le cadre d’un prêt payant avec obligation d’achat. Il y a un mois et demi, le vice-champion du monde 2022 avait d’ailleurs ouvert en grand la porte à un retour dans la cité phocéenne. « Retourner à l’OM un jour ? Aujourd’hui je suis très heureux à la Lazio, mais tout le monde connaît l’attache que j’ai pour ce club et ses supporters, pour la ville… Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur » avait-il lancé. Ce n’est toutefois pas près d’arriver, car on imagine assez mal Pablo Longoria payer 30 millions d’euros pour un joueur qu’il a vendu 18 millions d’euros il y a tout juste un an.