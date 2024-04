Benzema ‍: Un supporter fouette un de ses coéquipiers

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

On ne rigole pas en Arabie Saoudite. Après la défaite d'Al-Ittihad contre Al-Hilal en finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite (4-1), un coéquipier de Karim Benzema a pris des coups de fouet d'un supporter furieux.

Auteur de l'unique but de son équipe en finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite, Abderrazak Hamdallah se souviendra longtemps de ce match et pas seulement pour son résultat. Alors que les joueurs des deux clubs en avaient fini avec la cérémonie de remise de la Coupe à Al-Hilal, le joueur marocain, coéquipier de Karim Benzema à Al-Ittihal a été interpellé par un supporter dans les tribunes et visiblement de manière peu courtoise, puisque l'international marocain a jeté vers lui le contenu de sa bouteille d'eau.

🚨🚨🚨🚨



مشجع هلالي يعتدي على حمدالله !! pic.twitter.com/pfvWAmWGGg — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) April 11, 2024

😳 ¡NUNCA SE HA VISTO NADA IGUAL!



❌ Un jugador del Al-Ittihad, Hamdallah, ha recibido un latigazo al acercarse a la grada en la Final de la Supercopa de Arabia



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/5qKQpGn1Sn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 11, 2024

Ayant visiblement préparé son coup, le spectateur a alors donné quelques coups de fouet à l'attaquant de 33 ans avant d'être courtoisement repoussé par le service de sécurité, qui n'a visiblement pas sorti l'individu du stade, puisque ce dernier a encore adressé quelques propos discourtois à Hamdallah. Une scène surréaliste qui démontre que la bêtise humaine n'a malheureusement pas de frontière, pour ceux qui en doutaient encore.