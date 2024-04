Cristiano Ronaldo disjoncte et demande pardon à l'Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo a pété les plombs lundi à l’occasion du match entre son équipe Al-Nassr et son principal rival Al-Hilal. Très nerveux, le buteur portugais a écopé d’un carton rouge.

Malgré un but inscrit par Sadio Mané dans le temps additionnel, Al-Nassr s’est incliné 2-1 contre Al-Hilal, laissant l’équipe de Neymar filer en finale de la Super Coupe. Cette rencontre a surtout été marquée par le carton rouge récolté par Cristiano Ronaldo. Alors qu’il voulait récupérer au plus vite un ballon sorti en touche, l’international portugais s’est pris le bec avec Ali Al-Bulaihi et a carrément mis un coup de coude au défenseur saoudien de 34 ans. Pour ce mauvais geste, l’ancien buteur de Manchester United, de la Juventus Turin et du Real Madrid a logiquement été expulsé. Très nerveux, CR7 était à deux doigts de lancer le ballon sur l’arbitre du match après cette expulsion, tandis que le public s’en est donné à cœur joie en criant dans les tribunes le nom de… Lionel Messi, pour le chambrer.

Cristiano Ronaldo pète un plomb, la sanction pourrait être folle https://t.co/dHX5b7XA9w — Foot01.com (@Foot01_com) April 9, 2024

Ce pétage de plombs a marqué les esprits en Arabie Saoudite, où l’on considère que la star n°1 de la Saudi Pro League n’a pas le droit de se comporter de la sorte. Cristiano Ronaldo est d’accord avec cela et regrette ses mauvais gestes. Selon les informations du média local Arriyadiyah, l’homme aux cinq Ballons d’Or a pris son téléphone afin d’appeler Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, qui n’est autre que le ministre des sports de l’Arabie Saoudite. Au cours de cette discussion, Cristiano Ronaldo s’est sincèrement excusé pour son attitude lors du match entre Al-Nassr et Al-Hilal. Le problème, c’est que ce n’est pas la première fois que le buteur de la sélection portugaise perd ses nerfs depuis son arrivée en Arabie Saoudite. Alors que son contrat avec Al-Nassr expire en juin prochain, l’avenir de Cristiano Ronaldo est plus indécis que jamais alors que le natif de Funchal a eu 39 ans en février dernier.