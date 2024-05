Kylian Mbappé et le 1er mars, la révélation de Daniel Riolo

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Daniel Riolo est toujours bouillant sur l'actualité du PSG et de Kylian Mbappé, et il assène un véritable tacle les deux pieds décollés sur Luis Enrique au sujet de la gestion de son attaquant, l'accusant de l'avoir torpillé depuis deux mois.

Très décevant dans sa dernière partie de saison, Kylian Mbappé cristallise de nombreuses critiques et a forcément manqué une occasion en or de connaitre le succès avec le PSG en Ligue des Champions. L’élimination en demi-finale face à un Borussia Dortmund loin d’être impressionnant restera un gros fiasco dans la quête du sacré européen des Parisiens. Sur le plan plus personnel, en dehors de quelques éclats en Ligue 1, le rendement de l’ancien monégasque justifie également les critiques, en raison des attentes élevées, des promesses de faire mal en Europe, et du résultat très décevant sur ces deux derniers matchs. Résultat, son départ ne sera clairement pas trop pleuré, même si le PSG perd l’un des meilleurs joueurs de son histoire, et celui qui est également son meilleur buteur. Cette fin ratée, il faut l’attribuer également à Luis Enrique selon Daniel Riolo, qui ne supporte plus de voir l’Espagnol faire la leçon à tout le monde alors qu’il a fait des erreurs incroyables à ses yeux.

Mbappé, la crème de l'incompétence pour Luis Enrique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le fait de suivre les directives de Nasser Al-Khelaïfi en se passant de Kylian Mbappé en Ligue 1 dès que le numéro 7 a fait savoir qu’il ne prolongerait pas, a été un véritable tournant dans la saison du club francilien, mais aussi de son attaquant. Ensuite, plus rien n’a été comme avant, et Luis Enrique n’a même pas assumé cette prise de position dictée par sa direction. Dans un éditorial au vitriol, Daniel Riolo attaque franchement l’Espagnol pour son manque de courage et pour sa faculté à avoir réussi à dérégler Mbappé. « Reste la gestion du cas Mbappé. Elle a aura été la cerise sur le gâteau de son incompétence. Le traiter comme un quidam pour s’habituer à jouer sans lui. Mais comment a-t-il pu manger le cerveau d’autant de gens? Comment a-t-on pu avaler ces balivernes? Sans préparation physique, Mbappé a livré une saison terne. Toute l’année Mbappé a semblé hors de forme se cachant derrière ses buts. Le soir de l’épisode grotesque du match à Monaco, sa saison a pris fin. Le génie de coach a répondu aux ordres de sa direction en nous faisant croire que c’était lui le patron. S’il l’avait été, il aurait mis Mbappé sur le banc jusqu’à la fin de la saison. Etre le chef et jouer au chef, ce n’est pas la même chose », a souligné le consultant de l’After Foot, qui a depuis longtemps une dent contre Luis Enrique, notamment pour son côté « génie plein d’idées » et pour son « manque d’humilité » lors de sa première saison au PSG. Selon lui, sa décision de le sortir à la mi-temps contre Monaco le 1er mars dernier, avec ensuite le passage en tribunes de l'attaquant parisien, a été le tournant de la saison. De Paris comme du champion du monde.

Seule certitude pour Daniel Riolo, c’est que Luis Enrique va continuer d’avoir les commandes la saison prochaine, et qu’il ne voit aucune amélioration venir avec un tel entraineur aux commandes.