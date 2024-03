Neymar rêve du Barça, l’Arabie Saoudite l'emprisonne

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Neymar a quitté le PSG et a fait le choix de l’Arabie Saoudite pour la suite de sa carrière. Mais l’aventure saoudienne de l’international brésilien vire au cauchemar malgré un salaire royal.

En août dernier, Al-Hilal a cassé sa tirelire pour signer le gros coup du mercato estival en Arabie Saoudite avec la venue de Neymar en provenance du Paris Saint-Germain pour 90 millions d’euros. Trois matchs de Saudi Pro League et deux matchs de Ligue des Champions asiatique plus tard, l’ancien n°10 du PSG s’est gravement blessé. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’international brésilien ne sera pas de retour avant le mois de mai, au mieux. De quoi faire déprimer le principal intéressé, qui a certes signé un contrat de deux ans à un salaire mirobolant avec Al-Hilal, mais qui se retrouve isolé en Arabie Saoudite, blessé et donc inapte à la pratique du football.

C’est dans ce contexte que selon les informations relayées par le site Barca Universal, Neymar a le blues et ne rêve que d’une chose… revenir au FC Barcelone. Lorsqu’il était au PSG, l’ancien crack du FC Santos avait déjà exprimé son envie de revenir en Catalogne, où il passe toutes ses vacances et parfois même ses jours de repos. Le média indique néanmoins qu’un retour de Neymar à Barcelone à l’été 2024 est improbable, pour ne pas dire impossible. Il faut dire qu’Al-Hilal envisage difficilement un départ après une saison blanche au vu des sommes investies et on peut le comprendre. Le club saoudien serait d'ailleurs échaudé par les envies d'ailleurs de Neymar et il y a de quoi au vu des sacrifices financiers consentis.

Al-Hilal ferme la porte à un départ de Neymar

En plus d’avoir payé 90 millions d’euros pour son transfert, le club saoudien offre un salaire en or massif à l’ancien Parisien : 275 millions d’euros sur deux ans, une somme qui peut grimper jusqu’à 370 millions d’euros avec les accords commerciaux de droits à l’image. A ce prix, difficile pour Al-Hilal de voir un bon œil un départ de Neymar. Surtout, de tels chiffres rendent un potentiel départ vers le Barça quasiment impossible au vu des difficultés financières du club catalan. La question est maintenant de savoir si Neymar est prêt à diminuer drastiquement son salaire pour revenir en Liga. Quoi qu’il en soit, il faudra l’accord d’Al-Hilal, avec qui le Brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2025... ce n’est donc pas gagné.