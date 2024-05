Droits TV, NFT et Qatar, la LFP pointée du doigt

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le flou est toujours total au sujet des droits TV pour la période 2024-2029 en Ligue 1. Les discussions se poursuivent avec Beinsports, qui semble être le seul candidat crédible pour sauver la LFP d’un immense fiasco.

Par l’intermédiaire de son président Maxime Saada, Canal + a dévoilé que la chaîne cryptée ne discutait pas avec la Ligue de football Professionnel dans le cadre des négociations de gré à gré pour l’obtention des droits TV de la Ligue 1. Canal + ne s’interdit pas de récupérer des matchs la saison prochaine, mais elle discutera directement avec la chaîne qui raflera la mise et refuse de négocier avec la LFP, avec qui le divorce est consommé depuis l’épisode Mediapro. En réalité, il n’y a donc plus qu’un interlocuteur pour Vincent Labrune, il s’agit de la chaîne qatarie Beinsports puisque DAZN ne semble pas prêt à mettre plus de 500 millions d’euros, une somme nettement insuffisante tandis que Prime Video n’est pas dans une logique d’investir en masse pour garder des droits de diffusion de la Ligue 1.

Sur son compte X, le journaliste Romain Molina a commenté la situation actuelle et selon lui, elle est tout simplement dramatique puisque concrètement, la seule stratégie de Vincent Labrune est dorénavant de supplier le Qatar via Beinsports de sauver le championnat de France. « La saison de L1 2024/2025 recommence dans trois mois et la LFP n'a toujours pas de diffuseur. Comment les clubs peuvent-ils préparer leur budget sans savoir ce qu'ils vont toucher ? Que fait la LFP à part supplier le Qatar de payer ? Beau symbole des dirigeants du foot français. Les droits à l'international qui devaient rapporter le pactole, les NFT (pour aider le copain Quillot, notamment) et tout le reste promis dans le business plan au milliard d'euros, c'était quel niveau de foutage de gueule/incompétence ? Et vous gardez tous vos postes ! Bravo ! » a lancé le journaliste, plein d’ironie, sur les réseaux sociaux. A trois mois du top départ de la saison 2024-2025 de Ligue 1, la situation est toujours très floue les présidents de clubs français vont croiser les doigts pour que tout se décante rapidement. Car c’est peu de le dire, cela commence à urger.