Neymar prend une claque par un médecin

Par Guillaume Conte

Victime d'une grave blessure avec le Brésil en octobre, Neymar a vu ses chances de disputer la Copa America cet été disparaitre. Son retour sur le terrain est bien prévu, mais c'est dans cinq mois !

Gravement blessé à l’automne dernier alors qu’il commençait tout juste la saison avec Al-Hilal, Neymar n’a pu jouer qu’une poignée de matchs avant de se tordre de douleur avec sa sélection en raison d’une grave blessure au genou. Déjà plusieurs fois touché sérieusement au pied, l’ancien joueur du PSG a toujours mis beaucoup de temps à se remettre de ses blessures, parvenant tant bien que mal à retrouver son niveau même si le Neymar virevoltant du FC Barcelone ou de sa première année à Paris a disparu. Quels sont les espoirs de voir le « Ney » briller à nouveau sur un terrain, et se livrer des nouveaux défis à désormais 32 ans ? Ils sont réels selon Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne qui le suit depuis plus de 10 ans. Toutefois, comme il l’a confié au magazine Sporting News, le retour du numéro 10 de la Seleçao sera encore long.

Neymar sera prêt au mois d'août

Alors qu’il vient tout juste de reprendre des séances de rééducation en Arabie Saoudite, l’ancien prodige de Santos ne reprendra pas les entrainements avant la fin de la saison, et sera d’ores et déjà forfait pour la Copa America. « La Copa America, ça sera trop tôt pour lui. Il n’y a aucun intérêt à sauter des étapes pour prendre des risques non nécessaires. Notre attente, c’est qu’il sera prêt pour un retour complet lorsque la saison reprendra, au mois d’août. Il faut être patient, parler d’un retour avant les neuf mois serait prématuré. Il faut respecter les temps biologiques et le temps que le corps reconstruise le ligament. Si ces étapes sont suivies, alors les chances de le voir rejouer à très haut niveau sont réelles », a déclaré le médecin de la sélection brésilienne, qui confirme donc une possible absence de 10 mois pour que Neymar puisse revenir à 100 %. Son club d’Al-Hilal l’attend de pied ferme, alors qu’en fin de saison, il ne lui restera plus qu’un an de contrat. Et la formation de la ville de Riyad cherche déjà à le prolonger, histoire tout de même de voir le Brésilien sous son maillot un peu plus que quelques mois.