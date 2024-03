Ils détestent Cristiano Ronaldo, Henry et Ronaldo balancés

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo est pourtant loin de faire l’unanimité. L’attaquant d’Al-Nassr n’a jamais été épargné par les critiques durant sa carrière. Lui qui se serait même retrouvé dans le viseur d’autres légendes comme Thierry Henry et le Brésilien Ronaldo.

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Rio Ferdinand a côtoyé le quintuple Ballon d’Or au quotidien pendant six saisons. Autant dire que l’Anglais possède un certain nombre d’anecdotes à raconter sur l’attaquant d’Al-Nassr. L’ex-défenseur central sait par exemple que le Portugais était déjà loin de faire l’unanimité pendant son passage chez les Red Devils. CR7 n’a jamais été épargné par les critiques. Et pas seulement celles en provenance des médias.

En effet, Rio Ferdinand croit savoir que deux légendes du football mondial n’étaient pas particulièrement fans de Cristiano Ronaldo. Le consultant a commencé par révéler l’animosité du Brésilien Ronaldo envers son homonyme. « Il a une dent contre lui, a lâché l’observateur anglais dans le podcast It’s All Kicking Off, et selon des propos relayés par le Daily Mail. Je pense que c'est à cause du nom, comme s'il disait : "Tu as pris mon nom, alors j'ai un problème avec toi". » Puis Rio Ferdinand a évoqué le cas de Thierry Henry.

Thierry Henry ne serait pas emballé

D’après l’ancien cadre de Sir Alex Ferguson, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, également consultant, a du mal à cacher sa réelle opinion sur Cristiano Ronaldo dans ses commentaires à l’antenne. « C'est la même chose avec Thierry, a-t-il poursuivi. La façon dont je vois Thierry parler de Cristiano… C'est plus ce qu'il ne dit pas. Il ne parle pas de lui avec enthousiasme. C'est comme s'il minimisait beaucoup Cristiano. » Bien sûr, ce n’est que l’interprétation de Rio Ferdinand sachant que le Français n’a jamais caché son admiration pour son ancien coéquipier du FC Barcelone Lionel Messi.