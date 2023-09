Verratti viré du PSG, l'Italien confie son écœurement

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir fait des adieux très tristes au Paris Saint-Germain, Marco Verratti découvre désormais le championnat du Qatar. Le milieu de terrain italien sait cependant que ce départ du PSG n'est pas du tout lié à un choix sportif de Luis Enrique.

Marco Verratti espérait probablement mieux que cette cérémonie un peu bazardée samedi dernier avant le match contre Nice, dans un Parc des Princes pas encore plein. Mais onze ans après avoir signé au Paris Saint-Germain, et neuf mois après avoir prolongé son contrat avec les champions de France jusqu’en 2026, le milieu de terrain italien savait que la page était tournée et que dorénavant, il devait parler du PSG au passé. Cependant, Petit Hibou n’a pas réellement apprécié la manière dont Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos lui ont imposé de partir illico presto de Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Dès la signature de Luis Enrique, ce dernier lui avait clairement fait comprendre que sa présence n’était plus souhaitée, mais Marco Verratti n’en veut pas précisément à l’entraîneur espagnol, mais aux dirigeants parisiens. On se souvient qu’après la tournée en Asie, à laquelle le natif de Pescara avait participé, Luis Enrique lui avait dit : « Je t’apprécie beaucoup, mais tu ne vas pas tenir avec moi ». Une phrase que Verratti a interprétée à sa façon, le joueur italien n'en voulant réellement pas à Luis Enrique, pensant que ce dernier n'avait pas réellement eu d'autre choix que d'obéir à ses employeurs face à ce choix.

Verratti n'a aucun souci avec Luis Enrique

Le compte Sports Zone révèle que Marco Verratti estime que son transfert vers le club qatari d’Al-Arabi est une décision totalement politique et pas du tout justifiée par un choix sportif, quoiqu'ait dit le successeur de Christophe Galtier. « Verratti a certes été surpris de voir Luis Enrique sortir cette phrase, surtout connaissant sa position au début de l’été, mais l’italien sait que son éviction n’a rien à voir avec un critère sportif et a immédiatement rétorqué qu’il ne croyait pas en ses mots. Après cette discussion au cours de laquelle le joueur n’a pas obtenu toutes les réponses, il s’est douté que le coach a simplement fini par donner une légitimité sportive à une éviction politique venant d’autres personnes. Le joueur voulait certes partir, mais il souhaitait surtout un club européen ou Al-Hilal, mais les deux clubs options se refermaient, Paris a quand même forcé les choses en l’envoyant du côté de la QSL à Al-Arabi poussé par des engagements pris sur la nature du nouveau projet sportif. La relation entre Lucho et Verratti a pour autant été très cordiale et faite d’un respect mutuel jusqu’à la fin », explique le média spécialisé sur X (anciennement Twitter).