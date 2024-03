Angel Di Maria menacé de mort, le mercato dégénère

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

De retour au Benfica l’été dernier, Angel Di Maria réalise une très belle saison au Portugal avec 15 buts et 11 passes décisives. L’avenir de l’ancien Parisien, en fin de contrat dans trois mois, est toutefois indécis.

En fin de contrat avec le Benfica Lisbonne en juin prochain, Angel Di Maria ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. L’international argentin de 36 ans ne ferme pas la porte à une prolongation avec l’actuel deuxième du championnat portugais, même s’il a toujours promis de revenir dans son club formateur de Rosario afin d’y terminer sa carrière. Cette éventualité a enflammé à de multiples reprises les supporters du club argentin, mais à priori, tout le monde n’y est pas favorable. Et pour preuve, le site Infobae nous apprend qu’un message a été lancé lundi depuis une voiture devant la maison du joueur à Rosario, où il réside lorsqu’il est appelé en sélection nationale.

Ce message conseillait sur un ton menaçant à Angel Di Maria de ne jamais revenir jouer dans le club de ses débuts. « Dis à ton fils Ángel de ne plus revenir à Rosario, sinon nous le ruinerions en tuant un membre de sa famille. Même Pullaro (le gouverneur de la province) ne vous sauvera pas. Nous ne jetons pas les morceaux de papier (les papelitos des supporters). On jette du plomb et des morts » pouvait-on entendre dans ce message, lequel a été attribué à un groupe de narco terroriste. La presse locale dévoile que ses menaces pourraient avoir été divulguées par des détenus qui cherchent à semer la peur à Rosario afin d’obtenir de meilleures conditions de détention, lesquelles ont été durcies depuis décembre par le gouverneur Maximiliano Pullaro. Dans ce contexte, difficile pour Angel Di Maria d’envisager un retour en Argentine afin d’y terminer sa carrière. La question est maintenant de savoir où jouera le champion du monde argentin la saison prochaine. Les offres ne devraient pas manquer après sa belle saison réalisée sous les couleurs de Benfica.