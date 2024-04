L1 ‍: L'OL plus fort que l'OM, Stéphane Guy achève Marseille

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Vainqueurs ce week-end, l’OL et l’OM se disputent une intense bataille dans la course à l’Europe. Dans le jeu, l’équipe de Pierre Sage a toutefois un net avantage sur celle de Jean-Louis Gasset selon Stéphane Guy.

Au bout d’un match intense et riche en rebondissements, l’Olympique Lyonnais a arraché la victoire dimanche soir face à l’AS Monaco grâce à un but de son supersub Malick Fofana. A ce moment de la soirée, l’équipe de Pierre Sage était septième de Ligue 1 devant l’Olympique de Marseille, brillant en Europa League mais incapable de gagner en Ligue 1. La réponse de Pierre-Emerick Aubameyang et de ses coéquipiers a été immédiate puisque l’OM a ensuite gagné contre Lens au forceps, également grâce à un but en fin de match. A trois journées de la fin, Lens est sixième avec deux points d’avance sur les deux Olympiques, qui sont à égalité (différence de but très favorable pour Marseille). Qui sera européen en fin de saison ? Le suspense est total. Une chose est en revanche certaine, la dynamique est plutôt à l’avantage de l’OL, tout du moins dans le jeu. C’est en tout cas l’avis exprimé par Stéphane Guy après les victoires de Lyon contre Monaco et de Marseille face à Lens.

« Cette équipe de Lyon ne maîtrise pas complètement ses matchs, y compris celui face à Monaco. Mais cette équipe a des fulgurances et elle est d’ailleurs sauvée par ses fulgurances avec un joueur hors normes pour notre championnat en la personne de Lacazette. Il porte cette équipe même s’il y a d’autres bons joueurs. Il y a beaucoup de talents dans cette équipe, Lyon ne fait que de gagner des matchs. Ils étaient derniers et maintenant ils sont presque devant l’OM, c’est un truc de fou ! En deuxième mi-temps en revanche, il n’y avait que Monaco sur le terrain. Dans le jeu, il n’y a pas photo entre Marseille et Lyon sur la forme du moment même si on ne parle pas du top 3 en Ligue 1, ça c’est sûr. En novembre, statistiquement, ils étaient en Ligue 2. Ils étaient derniers sur la phase aller et ils sont premiers ou deuxièmes sur la phase retour. Leur mercato hivernal leur a fait du bien avec des joueurs comme Benrahma et Matic qui sont installés dans cette équipe » a fait savoir le journaliste de RMC, pour qui la dynamique est plutôt favorable à Lyon. Le calendrier en revanche est plus corsée pour les Gones, avec notamment un déplacement sur la pelouse de Lille lundi prochain. Un match qui sera difficile à négocier pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette au vu de la forme resplendissante des Dogues.