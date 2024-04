Ligue 1 ‍: Le PSG champion de France pour la douzième fois ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est devant la télévision que les joueurs du PSG ont appris qu'ils étaient les champions de France de Ligue 1 2023-2024. La défaite de Monaco à Lyon (3-2) a mis un terme au maigre suspense.

Grâce à la victoire de l’Olympique Lyonnais contre Monaco ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a désormais la certitude de décrocher un douzième titre de Champion de France, le troisième consécutif. Et sous les ordres de Luis Enrique, dont les choix ont parfois été contestés, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont réussi un sans-faute ou presque, le PSG n’ayant qu’une seule défaite à son actif, c’était contre Nice (2-3) au Parc des Princes en septembre dernier. Avec 76 buts marqués, Paris a la meilleure attaque, mais pas la meilleure défense, puisque ce sont les Azuréens qui dépassent Paris avec seulement 25 buts encaissés contre 29 par le club de la capitale.

A trois journées de la fin, le Paris Saint-Germain peut désormais sereinement se focaliser sur sa demi-finale de Ligue des champions contre Dortmund, puis sa finale de la Coupe de France. Car cette saison, le PSG peut signer un quadruplé historique. L’occasion de revenir sur les sacres parisiens en Ligue 1.

1e titre en 1985-1986 : Sous les ordres de Gérard Houllier, le Paris Saint-Germain remporte son premier titre de Champions de France grâce à des joueurs comme Joël Bats, Safet Susic, Dominique Rocheteau, tandis que c’est un certain Luis Fernandez qui est alors le capitaine du PSG. Le club de la capitale termine devant le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux.

2e titre : 1993-1994 : C’est sous la présidence de Michel Denisot que le PSG décroche son deuxième titre de Champion de France. A l’époque, Paris compte sur des joueurs tels que Raï, David Ginola, Bernard Lama, Alain Roche ou encore Georges Weah. Cette saison-là, Paris devance l’Olympique de Marseille de deux points et l’AJ Auxerre.

3e titre : 2012-2013 : Le PSG est désormais passé sous la pavillon qatari et c’est le début des années les plus flamboyantes du club de la capitale. Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, ainsi qu’un jeune italien méconnu, Marco Verratti. Au mercato d’hiver, David Beckham rejoint l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti, la star anglaise finissant sa carrière avec un titre de Champion de France. Le Paris Saint-Germain devance l’OM de douze points et l’OL de seize points.

4e titre : 2013-2014 : Laurent Blanc a remplacé Carlo Ancelotti sur le banc du PSG et un certain Edinson Cavani s’engage pour 64,5 millions d’euros. A l’époque c’est un record pour une signature en France. Marquinhos arrive aussi à Paris, alors qu’une vague de départs des joueurs de l’époque Colony Capital a lieu. Paris termine premier devant l’AS Monaco et le LOSC.

5e titre : 2014-2015 : Le PSG fait connaissance avec le fair-play financier et doit se calmer au mercato. Le seul renfort spectaculaire concernant David Luiz qui vient renforcer la défense parisienne. Pour décrocher ce titre, Paris doit batailler dur, l’OL et l’OM lui tenant la dragée haute jusqu’au dernier quart de la saison. Mais finalement, Paris décroche sa cinquième couronne nationale avec huit points d’avance sur Lyon et douze sur Monaco.

6e titre : 2015-2016 : Et de six pour le PSG qui est couronné dès le mois de mars après une victoire 9-0 à Troyes. Cette année-là, c’est Angel di Maria qui rejoint l’effectif parisien. Le Paris Saint-Germain remporte le championnat avec 96 points et une différence de buts de +83, deux records. L’OL, qui est le dauphin du PSG, pointe à 31 longueurs.

7e titre : 2017-2018 : Unai Emery a remplacé Laurent Blanc un an avant sur le banc du PSG et cet été-là, le Paris Saint-Germain réalise ce qui est toujours à cette date le mercato du siècle. Moyennant 222 millions d’euros, Neymar arrive du FC Barcelone, tandis que Kylian Mbappé débarque à Paris pour 180 millions d’euros. Avec ce duo infernal, le Paris Saint-Germain décroche son septième titre, devançant Monaco, à 13 points, et l’OL à 15 points.

8e titre : 2018-2019 : Thomas Tuchel succède à Unai Emery, et le PSG recrute Gianluigi Buffon en tête de gondole de son mercato. Dans une saison très « moyenne », Paris remporte tout de même une huitième couronne nationale après 33 journées de Championnat. Au classement, devance Lille de 16 longueurs.

9e titre : 2019-2020 : Dans cette saison qui sera stoppée après la 28e journée de Championnat en raison de l’épidémie de Covid, la LFP utilise un indice de performance pour établir son classement final. Le PSG se classe premier avec 68 points devant l’OM (56) et Rennes (50).

10e titre : 2021-2022 : Dix ans après l’arrivée du Qatar aux commandes du PSG, Paris frappe un coup encore plus énorme au mercato. En effet, en 48 heures, Lionel Messi annonce son départ libre du FC Barcelone et sa signature au Paris Saint-Germain. Avec le trio Neymar, Mbappé, Messi, le club de Ligue 1 a dans son vestiaire trois des plus grands joueurs du monde et la quête du titre national est forcément logique. Avec ce dixième titre de Champion de France, le PSG rejoint l’ASSE qui a également dix titres. L’OM est alors le dauphin du PSG, mais 15 points derrière.

11e titre : 2022-2023 : Après le départ de Mauricio Pochettino, c’est Christophe Galtier qui est nommé entraîneur du PSG. Plusieurs joueurs sont priés d’aller voir ailleurs, notamment Angel di Maria, et si le début de saison est flamboyant, c’est sur la jante que Paris gagne son onzième titre avec seulement un point d’avance sur le RC Lens. Cela coûtera finalement sa place à Galtier, tout comme à Neymar et Lionel Messi priés d’aller voir ailleurs.

12e titre : 2023-2024 : Luis Enrique a succédé à Christophe Galtier sur le banc du PSG et malgré les départs de Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti, le Paris Saint-Germain empoche son douzième titre à trois journées de la fin. Au moment de décrocher le titre, Paris ne compte qu'une défaite et ses poursuivants sont Monaco et Brest.