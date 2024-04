Le foot féminin négligé par L'Equipe, Eugénie Le Sommer s'agace

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dimanche, l'OL s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions féminine où les joueuses de Sonia Bompastor. Le traitement du quotidien sportif a du mal à passer chez les Lyonnaises.

Le football français avait deux équipes féminines dans le dernier carré de la Ligue des champions, et le hasard faisait que les deux formations tricolores s'affronteraient. Il n'y a pas eu photo, puisque après s'être imposées à domicile, les joueuses lyonnaises ont également gagné dimanche au Parc des Princes, éliminant ainsi le Paris Saint-Germain. Diffusée par DAZN, cette rencontre n'a pas eu le retentissement attendu en France, et ce lundi on parlait surtout du 12e titre de Champion de France gagné par le PSG chez les hommes. Dans ses différentes éditions régionales, L'Equipe a mis le Paris Saint-Germain en valeur ou bien la victoire de Brest dans l'édition Ouest et celle de l'OM pour l'édition sud-est.

Pour trouver une trace de la qualification de l'OL pour la finale de la Ligue des champions, il fallait regarder en haut à droite de la Une du quotidien sportif, ce qui a choqué ceux qui apprécient le football féminin et n'oublient pas que le club rhodanien a déjà gagné huit fois la Ligue des champions et peuvent donc en ajouter une neuvième lors d'une finale à Bilbao contre le Barça.

Pour Eugénie Le Sommer, une des stars du football français, un simple message sur X (anciennement Twitter) a suffi à souligner ce qu'elle regrette visiblement, à savoir le manque de visibilité de cette performance à la Une de L'Equipe, alors qu'elle salue au même moment la Une du Progrès, le média rhodanien qui titre forcément sur la double victoire des féminines et des masculins de Lyon. Et les commentaires à ce message confirment que nombreux sont celles et ceux qui auraient aimé que cet exploit lyonnais soit mieux mis en valeur par le quotidien sportif, mais également que de nombreuses personnes relativisent toujours la portée de cette qualification en évoquant le manque de popularité du football féminin en France. Un argument un peu suranné, puisque les deux matchs entre l'OL et le PSG ont attiré plus de 60.000 personnes.