OL ‍: Lacazette est monstrueux, où serait Lyon sans lui ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur de son 16e but de la saison en Ligue 1 contre Monaco dimanche soir au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette a une nouvelle fois prouvé à quel point il était indispensable à l’OL.

A l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille ou de Jonathan David à Lille, Alexandre Lacazette est un buteur hors pair, lequel est totalement indispensable à son équipe. Relégable au mois de décembre, l’Olympique Lyonnais est aujourd’hui aux portes des places européennes et c’est en grande partie grâce à son capitaine, auteur de 16 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison et qui a encore réalisé une prestation magistrale contre Monaco dimanche soir (3-2). Auteur du but de l’égalisation dans son pur style d’avant-centre dans la surface de réparation, l’international français s’est ensuite mué en passeur à quelques minutes de la fin du match pour lancer Malick Fofana, lequel a trompé Radoslaw Majecki pour offrir un immense bonheur aux supporters lyonnais. Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le niveau stratosphérique d’Alexandre Lacazette.

L1 : L’OL fait tomber Monaco et offre le titre au PSG ! https://t.co/dbwJj7gGAs — Foot01.com (@Foot01_com) April 28, 2024

« Auteur de 16 buts en Ligue 1 dont 9 depuis janvier, Lacazette n’a pas besoin de grand-chose pour briller. Et quand la fatigue de la répétition des courses et du pressing se fait sentir, il lui reste sa vision du jeu et les jambes des copains (…) Quand il est sorti perclus de crampes, le public lyonnais s’est levé et lui a réservé un vacarme digne d’un but. C’était forcément mérité : Alexandre Lacazette venait de livrer un match énorme, l’un de ses plus complets cette saison, conclu par une frappe détournée sur le poteau » écrit le journaliste Hugo Guillemet dans les colonnes du quotidien national ce jour. Assurément, on peut se demander où en serait l’Olympique Lyonnais sans son buteur maison, tant les Gones étaient en grande difficulté en championnat il y a encore quelques mois. Mais grâce à un buteur hors du commun, mieux accompagné depuis le mois de janvier, les Gones sont aujourd’hui 8es à deux points de l’Europe, et qualifié en finale de la Coupe de France. Il faudra encore un grand Lacazette pour espérer une issue heureuse à cette saison pleine de rebondissements avec pour Lyon une seule chose en tête, une qualification européenne.