Gourcuff harcelé à l'OL, un ancien coéquipier balance

Après une expérience magnifique aux Girondins de Bordeaux, Yoann Gourcuff avait été recruté par l'OL. Et à l'OL, l'ancien international français n'a pas été à la hauteur des attentes placées en lui.

Extraordinaire à Bordeaux, Yoann Gourcuff avait mis l'Europe à ses pieds. L'ancien milieu de terrain avait ensuite accepté le challenge de l'OL pour continuer sa carrière au plus haut niveau. Mais voilà, rien ou presque ne s'est passé comme prévu dans le Rhône. En 5 ans à l'OL, Gourcuff aura soufflé le chaud et le froid, étant en plus victime de blessures. Pour les Gones, son investissement (plus de 22 millions d'euros) a même été jugé comme mauvais au vu de ce qu'il aura apporté. Pour certains de ses anciens coéquipiers, son irrégularité peut être aisément expliquée et ce n'est pas Bafetimbi Gomis qui dira le contraire...

Gourcuff étouffé à l'OL, il n'était pas heureux

Lors d'un passage chez le YouTubeur Zack Nani, l'ancien attaquant de l'OL a en effet parlé d'un contexte assez pesant autour de Gourcuff, lui qui se sentait bien seul par moments : « On achète Gourcuff pour nous faire jouer. On lui met une pression énorme, lui il avait rien demandé. Lui c'était un passionné de football. Il était tranquille à Bordeaux, un club avec moins de pression. Quand il arrive à Lyon, on lui fait une cérémonie pour son arrivée, qu'il méritait parce que c'était un grand joueur. On l'a starifié, on lui a mis la pression. Il n'y avait pas plus humble que lui, plus modeste. Beaucoup de choses lui sont tombées dessus, qu'il n'avait pas demandées. Il n'a pas su prendre la parole dans les médias pour en parler. On a dit beaucoup de choses sur sa vie privée, qui étaient fausses. On lui prêtait pas mal de choses extrasportives, parce que c'était le 'beau garçon' célibataire. Il me faisait mal au cœur, il était tout seul parfois parce qu'il n'avait pas de copine et ses amis étaient en Bretagne. Avec Jimmy Briand on l'avait invité, on essayait de l'aider.

Il s'est refermé sur lui, on le voyait bouquiner des livres sur la préparation mentale. Il avait besoin de se sentir aimé, qu'on le laisse tranquille et qu'on ne lui mette pas la pression. Gourcuff ne pouvait pas assumer la responsabilité du jeu tout seul. Nous ça nous arrangeait que toute la pression médiatique soit sur lui... (...) Il était doué, mais pour un collectif. Il savait faire jouer les autres, temps forts, temps faibles. Un régal de l'avoir derrière soi. Il n'a pas eu le rendement qu'il aurait dû avoir, mais lui n'avait rien demandé. C'est une magnifique personne ».

Après son passage à l'OL, Gourcuff retournera au Stade Rennais puis finira sa carrière à Dijon, bien loin des clubs où les fans et observateurs le voyaient finir. Même en équipe de France, il n'aura pas eu l'aventure espérée, faisant même partie de la triste époque autour de la Coupe du monde 2010 ratée en Afrique du Sud.