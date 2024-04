Mbappé remplaçant, le Parc des Princes s'en moque

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé était encore une fois remplaçant au moment du coup d'envoi face au HAC. Si cela énerve les consultants et journalistes, les supporters du PSG ont un autre avis.

Luis Enrique a beau avoir dit et répété qu'il gérait son effectif au mieux des intérêts du Paris Saint-Germain, il y a toujours un petit sentiment de surprise lorsque l'entraîneur espagnol du leader de la Ligue 1 décide de laisser Kylian Mbappé sur le banc de touche. A chaque fois, la machine se remet en route et les débats repartent concernant l'attitude jugée suicidaire du coach du PSG. Samedi soir, cela a été encore une fois le cas, le numéro 7 et meilleur buteur de l'histoire du Paris SG débutant sur le banc à l'occasion de la réception du Havre. Pour Cyril Linette, ancien patron des sports de Canal+, si les journalistes et les consultants s'offusquent à chaque fois de cette mise de Mbappé sur la touche, il vaut être conscient que les supporters parisiens n'en ont strictement rien à faire et que l'époque bling-bling était réellement terminée comme l'avait annoncé Nasser Al-Khelaifi...en 2022.

Mbappé sur le banc, les supporters du PSG ne sont pas choqués

Mbappé raconte quoi à Kang-In Lee à votre avis ? 😭 pic.twitter.com/JnOjTF7cIA — Media Parisien (@MediaParisien) April 27, 2024

Répondant sur RMC, Cyril Linette a mis les pieds dans le plat, rappelant que le PSG avait changé d'ère et que les fans des champions de France l'avaient non seulement compris, mais le plébiscitaient. « Sportivement, le PSG n’a pas fait une meilleure saison que les précédentes, et peut-être même moins bonne avec beaucoup de matchs nuls à domicile, comme celui face au Havre. Mais je pense que le football ce n’est pas que ça. Je suis plutôt sur le ressenti, et c’est quoi le but d’un club. Le but d’un club, ce n’est pas de fédérer les supporters adverses, ou même l’environnement médiatique, car c’est impossible. Le but d’un club, c'est de connecter à son environnement, et le recentrage du PSG est une réussite (...) Il y a quelque chose que l’on ressent quand on va dans le public dans les tribunes du Parc des Princes, et c’est peut-être provisoire, mais je pense que ce recentrage vers une équipe avec moins de stars et une combativité différente à l’image de Gonçalo Ramos, il est parfaitement ressenti par le public parisien. Très honnêtement, les débats sur Mbappé titulaire ou pas titulaire qui sont permanents sur RMC, moi, je ne les entends pas du tout dans le public du Parc. Le PSG a compris que son public était un public de passionnés, malgré les touristes », a fait remarquer Cyril Linette.