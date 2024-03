Mike Maignan viré du Milan AC pour 100 millions d'euros

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Présent à l'AC Milan depuis 2021, Mike Maignan s'est imposé comme l'un des tauliers du mythique club italien. Le portier français pourrait néanmoins quitter le club si les dirigeants décident de faire de lui le gardien le plus cher de l'histoire du football.

À 28 ans, Mike Maignan est enfin là où il rêvait d'être depuis longtemps. Numéro un en équipe de France, il est unanimement considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, à son poste. Formé au Paris Saint-Germain, il a grandement contribué au titre de champion d'Italie de Milan en 2022. Mais sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Rossoneri, Maignan pourrait prochainement quitter son club lors du mercato. D'après les informations de Calcio Mercato, les différentes parties négocient pour une prolongation et une augmentation du salaire de Français, qui aimerait gagner autant que Rafael Leao, qui touche actuellement 7 millions d'euros par an, contre 2,8 pour l'ancien portier de Lille. Mais l'AC Milan propose pour le moment 5,5 millions d'euros, sans exclure non plus un départ de Magic Mike.

100 millions d'euros, le prix de Maignan

Le média italien affirme que si une offre se rapproche de 100 millions d'euros, alors l'AC Milan acceptera de vendre son dernier rempart. Cela ferait de Mike Maignan le gardien le plus cher de l'histoire du football. Le Bayern Munich pense d'ailleurs au gardien des Bleus (13 sélections) pour la succession de Manuel Neuer. Tandis que Chelsea, pas convaincu par Robert Sánchez, serait prêt à casser sa tirelire une nouvelle fois. Le PSG n'a pas non plus oublié son titi, même si Gianluigi Donnarumma rend de bons services à la capitale, un retour du gardien français n'est pas à exclure. L'idée principale est de prolonger le natif de Cayenne mais une offre démentielle pourrait acter la fin de l'aventure de Maignan à l'AC Milan.