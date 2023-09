Officiel ‍: Marco Verratti quitte le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

11 ans après son arrivée sur la pointe des pieds en provenance de Pescara, Marco Verratti quitte le PSG.

Poussé dehors, le milieu de terrain italien rejoint Al-Arabi SC, club du Qatar, dans le cadre d’un transfert de 45 millions d’euros. Il a terminé de passer sa visite médicale et a signé son nouveau contrat avec le club de Doha. « Marco restera à jamais lié au Paris Saint-Germain. Il a joué un rôle majeur dans notre grande histoire. Je n'oublierai jamais son arrivée en 2012 à l'âge de 19 ans. Depuis, il a toujours été là pour le Club, donnant tout son cœur sur le terrain et réalisant tant de grandes choses avec nous. J'aimerais sincèrement remercier Marco et sa famille au nom de tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Il fera toujours partie du Club. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure », a expliqué Nasser Al-Khelaïfi le président du PSG.