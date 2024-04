L'OL plus fort que le Real, le PSG et Dortmund, l'incroyable bilan

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais huitième de Ligue 1 après sa victoire contre l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais entrevoit l'Europe. La série actuelle de l'équipe de Pierre Sage est totalement hallucinante.

Une semaine après avoir été giflés au Parc des Princes par le PSG, les joueurs de l'OL n'ont pas tendu l'autre joue face à Monaco, même si le match ne pouvait pas plus mal commencer pour Anthony Lopes et ses coéquipiers. En arrachant, avec la manière, la victoire face au dauphin des champions de France, l'Olympique Lyonnais a confirmé que le Groupama Stadium était redevenu une place imprenable en Ligue 1, et qu'il faudrait être très fort pour battre le club de John Textor lors des trois derniers matchs de la saison. Car depuis que Pierre Sage a repris les commandes de l'OL, tout a changé et désormais Lyon carbure à un rythme vraiment hallucinant, même si on le compare à celui des grands clubs européens. Le compte Data OL a fait une comparaison avec les clubs qui s'affronteront cette semaine en Ligue des champions et c'est incroyable.

L'OL sur une série historique

L’OL compte plus de victoires sur ses 22 derniers matchs TCC (16) que chacun des demi-finalistes de la Ligue des Champions : Real Madrid (15), Bayern Munich (14), PSG (15) et Dortmund (11).



(📸 Icon Sport) pic.twitter.com/Ix6YKsPXpg — Data OL (@OL_Data) April 28, 2024

« L’OL compte plus de victoires sur ses 22 derniers matchs TCC (16) que chacun des demi-finalistes de la Ligue des Champions : Real Madrid (15), Bayern Munich (14), PSG (15) et Dortmund (11) », fait remarquer ce supporter de l'Olympique Lyonnais, passionné de statistiques. Bien évidemment, tout cela est à pondérer, et c'est d'ailleurs ce que certains lui ont fait remarquer, puisque si l'OL n'a joué qu'en Ligue 1 et en Coupe de France pendant ces 22 derniers matchs, le Real Madrid a dans le même temps affronté deux fois Manchester City, deux fois Leipzig, deux fois le Barça et trois fois l'Atlético de Madrid. Idem pour le PSG qui s'est coltiné deux fois le Barça et la Real Sociedad. Mais quoi qu'il en soit, l'Olympique Lyonnais affole tout de même les chronos depuis le début de l'année 2024 et son brutal redressement. Espérons pour que l'OL que tout cela ne se finira pas sans le moindre ticket européen.