Lacazette à l'Euro 2024, Deschamps doit craquer ‍!

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL a pris le meilleur sur l'AS Monaco. Encore buteur, Alexandre Lacazette n'en finit plus d'impressionner certains observateurs proches du club rhodanien.

Depuis l'arrivée de Pierre Sage sur son banc, l'OL va beaucoup mieux. Si tout n'est pas parfait, les Gones peuvent désormais rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Face à Monaco, équipe en forme de Ligue 1, l'OL a arraché la victoire ce dimanche au Groupama Stadium. Une belle victoire bonne pour la confiance mais qui permet aussi d'espérer encore terminer européen via le championnat. Parmi les individualités qui impressionnent à Lyon : Alexandre Lacazette. Contre Monaco, l'ancien d'Arsenal a planté son 16e but de la saison en Ligue 1. Pour Sidney Govou, inutile de réfléchir plus longtemps, Alexandre Lacazette doit revenir en équipe de France.

Govou demande à Deschamps de revoir son jugement

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet envoyé un message clair à Didier Deschamps avant l'Euro 2024 en Allemagne. « Le scénario a été digne d’un film. On se demande comment l’OL s’est transformé à ce point entre le début de saison et maintenant. Son capitaine Lacazette a encore été remarquable. Derrière lui, l’OL effectue des prestations de très haut niveau. Son pressing et son envie d’aller de l’avant entraînent ses coéquipiers. Je ne comprends pas comment Didier Deschamps pourrait regarder à côté. Le sujet de Lacazette en sélection doit être remis sur la table ! S’il continue comme ça, il va falloir être très costaud que pour que le sélectionneur nous explique pourquoi il ne le prend pas, comme il le fait depuis des années », a notamment indiqué Sidney Govou, qui veut que Didier Deschamps revoit son jugement et donne une autre chance à l'attaquant de l'OL. Pas certain qu'il le fasse au vu de la concurrence à son poste, à moins que Randal Kolo Muani ou Olivier Giroud ne sorte(nt) du groupe.