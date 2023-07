Une grosse prise de plus pour le Stade Rennais ‍?

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais compte bien frapper fort lors de ce mercato en continuant de renforcer son milieu de terrain. Un international belge est visé pour cet été.

Le Stade Rennais a effectué deux belles prises sur ces derniers jours au mercato, avec Enzo Le Féé et Ludovic Blas, afin de renforcer son milieu de terrain et son jeu offensif. Ce n’est pas fini, puisque le club breton compte recruter un défenseur central après le transfert définitif de Loic Badé à Séville et le retour de Joe Rodon à Tottenham. Après avoir réussi à faire venir Arthur Theate l'an dernier, Florian Maurice compte réaliser un joli coup avec un autre belge, cette fois-ci au milieu de terrain. Il s’agit de Leander Dendoncker, qui sort d’une saison pleine avec Aston Villa, mais se prépare à reculer largement dans la hiérarchie avec le retour de blessure de l’ancien marseillais Boubacar Kamara et la signature de Youri Tielemans.

10 millions minimum pour Dendoncker

Résultat, son départ est largement envisageable et Rennes s’est positionné selon Todo Fichajes. Le milieu de terrain des Diables Rouges sort de plusieurs saisons convaincantes à Wolverhampton, mais Aston Villa le cédera pour la somme de 10 à 12 millions d’euros. Un prix raisonnable et que le club breton compte mettre pour réaliser cette opération et rajouter de l’expérience internationale à l’équipe de Bruno Genesio. Pour le moment, l’ancien joueur d’Anderlecht attend en tout cas d’en savoir plus sur son avenir, même si l’idée d’évoluer en France pourrait le séduire si Rennes effectuait une proposition suffisante à ses yeux. Pour le moment, les « Rouge et Noir » sont en avance sur ce dossier qui a intéressé l’OL pendant un moment, et est désormais suivi par Nice ainsi que des clubs italiens.