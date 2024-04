L'OM fonce sur Beye, le Red Star trouve son remplaçant au PSG

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se cherche toujours un entraineur pour la saison prochaine. Le club phocéen a pas mal d'idées en tête et pourrait se tourner vers Habib Beye, qui a fait de petits miracles avec le Red Star.

Le Red Star évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Le club du 93 le doit beaucoup à un homme : Habib Beye. L'ancien footballeur a réussi à mettre ses idées en place pour remporter le championnat de National. Mais Beye veut des garanties pour être compétitif la saison prochaine afin de monter en Ligue 1 rapidement. Garanties que le Red Star ne semble pas disposé à donner. De ce fait, Habib Beye devrait quitter le 93. En Ligue 1, son profil plait beaucoup. On a parlé du Stade de Reims ou encore du RC Lens. Mais c'est bien à l'OM qu'il pourrait atterrir pour sa première grande expérience sur un banc. Selon le 10 Sport, le nom de Beye revient en effet avec insistance à Marseille pour prendre la relève de Jean-Louis Gasset, même si le profil rêvé reste Paulo Fonseca.

Le Red Star prêt à frapper fort pour oublier Beye

Et pour succéder à Habib Beye, le Red Star a aussi des idées séduisantes ! Toujours d'après la même source, le club de banlieue parisienne apprécie énormément le profil de Zoumana Camara, connu pour son excellent travail avec les U19 du PSG. Reste à savoir si une telle destination plairait à l'ancien défenseur du PSG et de Saint-Etienne. A noter que le club de la capitale pourrait également lui proposer un poste différent, à savoir celui d'entraîneur de la nouvelle équipe Espoirs qui va être créée prochainement pour renforcer sa formation. Ce n'est pas la première fois qu'un club approcherait Papus Camara, qui était ciblé par Clermont l'hiver dernier. L'été prochain, un jeu des chaises musicales pourrait donc avoir lieu et deux entraineurs d'avenir, Camara et Beye, pourraient avoir des responsabilités plus en adéquation avec leurs qualités.