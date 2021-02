Real : Zidane en échec avec Hazard, Tuchel tente un coup de génie

Dans : Mercato.

De nouveau victime d’une blessure musculaire, Eden Hazard ne parvient toujours pas à enchaîner les matchs avec le Real Madrid. Ses dirigeants pourraient finir par perdre patience, d’autant que Chelsea serait prêt à le récupérer.

Cette saison, Eden Hazard n’a disputé que 13 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 buts inscrits et aucune passe décisive au compteur. Le bilan est forcément décevant, surtout pour une star attirée pour succéder à Cristiano Ronaldo. Mais contrairement au Portugais, dont tout le monde connaît le sérieux en dehors des terrains, le Belge n’a visiblement pas une hygiène de vie parfaite. Ce qui explique en partie ses blessures à répétition. La presse espagnole commence donc à évoquer un possible départ étant donné que la Maison Blanche, malgré l’entière confiance de l’entraîneur Zinédine Zidane, finira bien par perdre patience. Cela tombe bien, un cador européen serait prêt à débarrasser le Real Madrid de son flop.

Selon les informations de Defensa Central, Chelsea suivrait effectivement la situation de son ancien ailier dans la capitale espagnole. Les Blues envisageraient de le récupérer l’été prochain, mais certainement pas au montant qu’ils avaient récupéré sur sa vente en 2019. Rappelons que les Merengue avaient misé près de 100 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat du Diable Rouge. Et trois ans plus tard, Chelsea ne compterait pas débourser plus de 40 à 50 millions d’euros sur le transfert de l’ancien Lillois. Reste à savoir si le Real Madrid accepterait de perdre la moitié de sa mise. En tout cas, le manager Thomas Tuchel et ses dirigeants semblent persuadés de pouvoir récupérer le grand Hazard.