Real Madrid : Zidane a refusé de sauver sa peau

Dans : Liga.

Toujours en course dans le championnat comme en Ligue des Champions, le Real Madrid est tout de moins bien fringuant depuis quelques mois.

La double défaite en Super Coupe d’Espagne puis en Coupe du Roi a déjà divisé par deux les chances de remporter des trophées cette saison. Les tensions dans le vestiaire et l’attachement de Zinedine Zidane à ses cadres quoi qu’il en coûte, vont provoquer sa perte. Et ce en dépit du soutien des ténors de l'effectif, et notamment les joueurs français. Malgré l’amitié qui le lie au président Florentino Pérez, ce dernier ne fait pas grand mystère dans ses nombreux apartés dans les médias madrilènes, que cette saison de Zidane sera la dernière au Real Madrid. Toutefois, comme l’explique Antonio Meana, l’entraineur français aurait pu être à la tête d’une révolution de l’effectif afin de redémarrer sur une page blanche. Mais il n’a pas accepté cette vision des choses, ce qui va lui coûter sa place.

« La situation est claire depuis novembre. De ce qu’on m’a raconté depuis le club, tout est déjà terminé pour Zidane mais ils ne veulent pas le licencier en cours de saison. Le Real Madrid sait qu’il faut faire une révolution, ce que Zidane ne veut pas faire », a expliqué le journaliste de la Cadena SER, pour qui l’entêtement de Zidane à continuer avec son effectif est en train de le mener à sa perte. A moins d’un réveil fulgurant en deuxième partie de saison, là où « Zizou » a très souvent su tirer le meilleur de son groupe qui ne manque tout de même ni de talent, ni d’expérience.