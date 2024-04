OL ‍: Mangala, ça devient très gênant

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Prêté à l'Olympique Lyonnais cet hiver, Orel Mangala enchaîne les blessures et ne parvient pas à s'imposer au sein de l'effectif rhodanien, malgré des débuts assez prometteurs.

Dans son opération sauvetage, l'OL a beaucoup dépensé cet hiver, notamment en misant sur des joueurs prometteurs, comme Orel Mangala. Pour obtenir les services du milieu de terrain, Lyon a déboursé 11,7 millions d’euros dans le cadre de son prêt payant, en attendant de lever l'option d’achat fixée à 17,5 millions d’euros et un possible bonus à 3ME. Mais le Belge n'a disputé que sept matchs depuis son arrivée chez les Gones. Buteur face à l'OGC Nice pour offrir une victoire précieuse aux siens, l'ancien joueur de Nottingham Forest s'est blessé lors de la demi-finale de la Coupe de France face à Valenciennes, et a désormais du mal à revenir. Corentin Tolisso étant dorénavant préféré à Orel Mangala par Pierre Sage. Une situation délicate pour le joueur de 26 ans, spécialement à quelques semaines de l'Euro en Allemagne, lui qui commençait à s'imposer avec la sélection belge.

Orel Mangala dans le flou à Lyon

Orel Mangala inquiète les supporters lyonnais, mais pas que ces derniers, puisque Nicolas Puydebois, pourtant séduit par les premiers matchs du milieu, a désormais des doutes. « Le peu de fois où il a joué, il a su apporter de l’impact physique, de l’intensité dans les duels. Il se passait quelque chose », analyse l'ancien gardien de but de l'OL qui est consultant de l'émission Tant qu'il y aura des Gones. Dans l'entrejeu lyonnais, Orel Mangala est en difficulté face à la rude concurrence. L'apport de Nemanja Matić est très bénéfique pour l'OL, tandis que Maxence Caqueret est indéboulonnable. Mais la place de titulaire de Corentin Tolisso est loin d'être assurée et pourtant, l'ancien joueur de Stuttgart ne parvient pas à bousculer la hiérarchie. Une véritable déception, autant pour le joueur que pour Lyon, qui a beaucoup misé financièrement sur le Belge. Orel Mangala a encore quatre matchs de Ligue 1 et une finale de Coupe de France pour prouver son importance et que John Textor n'a pas fait une dingueri en étant prêt à dépenser près de 30ME au total pour le joueur de 26 ans.