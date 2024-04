OL ‍: Lyon marque l'histoire avec cet exploit monumental

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sans même jouer, l’OL a officiellement assuré son maintien en Ligue 1 mercredi grâce à la défaite du FC Lorient face au Paris Saint-Germain. Un exploit pour les Gones au vu de leur position il y a quelques mois.

Très mal en point dans la course au maintien en décembre dernier, l’Olympique Lyonnais s’est redressé de façon spectaculaire avec la nomination de Pierre Sage. Le mercato hivernal a été conséquent et a également permis de renforcer un effectif qui a prouvé qu’il n’avait rien à faire en Ligue 2. Actuel neuvième de Ligue 1 avec 41 points, soit le même total que celui de l’Olympique de Marseille, le club rhodanien est officiellement maintenu depuis la défaite de Lorient contre le PSG mercredi au Moustoir (1-4). Au vu de la position occupé par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, ce maintien est un véritable exploit comme le démontre le statisticien @Statsdufoot sur X.

« L'@OL devient la 1ère équipe de l'histoire à se maintenir dans l'élite après avoir compté exactement 7 points après 14 journées en @Ligue1UberEats (en comptant 3 points pour une victoire) » a relevé le compte. Il faut dire que depuis le mois de janvier, l’OL est l’une des équipes les plus redoutables de Ligue 1, à l’instar du PSG ou encore de Monaco. Et pour couronner le tout, l’équipe de Pierre Sage aura l’occasion de marquer encore un peu plus l’histoire de cette saison 2023-2024 en disputant la finale de la Coupe de France face à Paris. D’une saison cataclysmique fin 2023, l’Olympique Lyonnais pourrait donc basculer dans l’ivresse et le bonheur. De quoi pleinement satisfaire John Textor, qui a œuvré pour que ce redressement soit possible en investissant près de 60 millions d’euros lors du mercato hivernal. De quoi remettre l’OL sur de bons rails et espérer une saison bien plus aboutie l’an prochain.