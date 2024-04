OL ‍: Nuamah sera un crack à une condition

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’OL a réalisé un gros coup sur le marché des joueurs à fort potentiel en recrutant Ernest Nuamah pour 25 millions d’euros. Mais les supporters lyonnais attendent encore davantage du Ghanéen.

Trois buts et deux passes décisives, les statistiques d’Ernest Nuamah sont nettement en-dessous des attentes pour sa première saison à l’Olympique Lyonnais. Certes, l’international ghanéen est encore très jeune (20 ans) et doit encore progresser, mais au vu du prix payé par le club rhodanien pour le recruter en provenance du Danemark l’été dernier, certains observateurs s’attendaient à mieux. En réalité, Ernest Nuamah a démarré doucement avant de monter en régime au fil des semaines. Installé comme un titulaire quasiment indiscutable par Pierre Sage à droite de son 4-3-3, Ernest Nuamah est sur une bonne période avec notamment un joli but inscrit face au PSG dimanche soir au Parc des Princes. L’année prochaine devra absolument être celle de la confirmation pour l’attaquant de l’OL, à qui il ne manque pas grand-chose pour totalement exploser en Ligue 1.

Selon Olympique & Lyonnais, il manque simplement un peu d’intelligence tactique au natif de Kumasi pour faire un tabac dans le championnat de France. « À cette volonté de percuter, le Ghanéen y ajoute une faculté à éliminer son adversaire, comme on a pu le voir face à Beraldo dimanche à Paris. Un peu plus de quatre dribbles et vis-à-vis éliminés par match derrière Dembélé toujours, Zhergrova (Lille), Simon (Nantes) et Doué (Rennes). Sur le papier, Nuamah est plus qu’une bonne pioche. Il ne lui reste qu’à y ajouter une pointe d’intelligence tactique pour devenir une vraie menace offensive efficace » peut-on lire sur le site pro-OL. Les supporters des Gones ont confiance en Nuamah et ont globalement apprécié sa première saison sur les bords du Rhône. Mais il faudra absolument que l’ancienne pile électrique de Nordsjaelland se montre plus décisif l’an prochain car l’indulgence et la patience des fans de Lyon auront sans doute une limite.