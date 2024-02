Lloris divise son salaire par 20, la Californie le vaut bien

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cet hiver, Hugo Lloris a quitté Tottenham pour le Los Angeles FC en MLS. Un choix lié au cadre de vie et certainement pas à l'argent. Le portier français a perdu une grande partie de sa rémunération londonienne.

Le rêve américain va débuter pour Hugo Lloris. Le gardien français devrait découvrir la MLS ce samedi avec sa franchise du Los Angeles FC, laquelle accueillera Seattle. Lloris va connaître la folie des grandeurs américaine en vivant dans la scintillante et exubérante Californie. Néanmoins, on ne peut pas dire que l'ancien capitaine des Bleus pourra faire vivre la folie des grandeurs à sa famille. En effet, son arrivée en MLS ne lui offre pas un salaire XXL, bien au contraire. Hugo Lloris a fait un sacrifice financier pour rejoindre les Etats-Unis alors que l'Arabie Saoudite le convoitait également.

Lloris voulait les Etats-Unis à tout prix

Hugo Lloris va toucher un peu plus de 300 000 euros par an avec le Los Angeles FC. C'est 20 fois moins qu'à Tottenham où son salaire annuel était de 6 millions d'euros. De quoi montrer que la donnée financière était secondaire dans l'esprit du gardien français. C'est d'autant plus vrai que les Saoudiens lui proposaient un salaire 3 fois supérieur à celui de Tottenham pour signer chez eux. Lloris a préféré aller aux Etats-Unis et aider sa nouvelle équipe à respecter la limite salariale imposée en MLS. Ce choix s'explique par sa volonté de démarrer une nouvelle vie avec sa famille en Californie.

Adil Rami est parti à la rencontre d'Hugo Lloris à Los Angeles !



L'ancien capitaine des Bleus raconte sa nouvelle vie en Californie et sa joie de retrouver les terrains ce samedi en MLS !



Au micro de son ancien coéquipier, Lloris revient aussi sur sa riche carrière en Bleus… pic.twitter.com/B3wJOpcv9S — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 23, 2024

« Je suis maintenant arrivé à un point de ma carrière où je me sens libre de décider de mon prochain projet et de ma prochaine destination, et j'ai tout aimé de la MLS. Ils ont un budget pour le poste de gardien de but qu'ils ne pouvaient pas dépasser car les règles sont différentes, donc il n'y a même pas eu de question de salaire. Cela montre à quel point je voulais venir ! Je n'ai plus l'équipe nationale car j'ai pris ma retraite il y a un an, c'était donc l'occasion de découvrir un nouveau continent avec ma famille. La Californie est un endroit incroyable », a t-il confié à The Athletic. Ce salaire réduit pourrait en plus faciliter un éventuel retour sur le vieux continent, si des clubs européens le sollicitent dans un futur proche.