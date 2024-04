Paulo Fonseca à l'OM, Longoria a choisi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête d'un successeur à Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria n'a qu'une seule obsession, faire signer Paulo Fonseca, l'entraîneur du LOSC. Mais cela n'est plus aussi facile qu'il y a un an pour l'OM.

Il y a désormais une seule certitude du côté de Marseille, c'est que quoi qu'il arrive en cette fin de saison, Jean-Louis Gasset, qui avait remplacé Gennaro Gattuso au pied levé, prendra sa retraite au soir du dernier match de l'OM. Les choses étaient très claires quand l'entraîneur de 70 ans est arrivé cet hiver et rien n'a changé. Pour prendre sa place sur le banc de l'OM, Pablo Longoria a longtemps pensé à Christophe Galtier, mais depuis un an, un technicien l'obsède, c'est Paulo Fonseca. L'Equipe affirme même qu'à l'été 2023, l'entraîneur portugais avait donné son accord au président de l'Olympique de Marseille, mais avait été coincé à son poste par Olivier Létang. Cette fois, le coach de 51 ans arrive à la fin de son contrat avec le LOSC et le quotidien sportif révèle que Longoria va de nouveau faire le forcing, sauf que tout n'est pas aussi simple que l'an dernier.

Paulo Fonseca et l'OM, ça a failli se faire en 2023

Car depuis un an, la réputation de Paulo Fonseca a largement dépassé les frontières de la Ligue 1 et l'OM n'est pas le seul club à vouloir faire venir l'entraîneur qui avant de signer à Lille en 2022 avait passé deux saisons à l'AS Rome. Et justement, en Serie A, l'AC Milan, qui se prépare à se séparer de Stefano Pioli, a également mis le coach du LOSC sur ses tablettes, tout comme des clubs de Premier League. La concurrence sera donc vive pour Pablo Longoria, ce qui dope la motivation olympienne. « Il reste la priorité, mais dans ce contexte, les pourparlers sont moins évidents. Il y a beaucoup d'incertitudes côté OM, sur sa présence en Coupe d'Europe la saison prochaine, sur la forme de l'effectif, sur l'enveloppe qui va permettre de le renforcer... », a confié un proche du dossier au quotidien sportif. Car forcément, si l'Olympique de Marseille ne se qualifie pour aucune coupe européenne, cela sera plus compliqué de convaincre Paulo Fonseca. En cas d'échec, le duo Longoria-Benatia a cependant d'autres plans, mais moins prioritaires.

Mathieu Grégoire révèle que Sergio Conceiçao (49 ans), actuel technicien du FC Porto, et Franck Haise, qui oeuvre actuellement au RC Lens, seraient les deux autres entraîneurs susceptibles de venir à Marseille en cas d'échec de la piste Paulo Fonseca. Les dirigeants de l'OM sont par ailleurs déterminés à ce que ce dossier avance vite afin que le nom du nouvel entraîneur soit annoncé avant la fin du mois de mai. Il sera ensuite temps de se mettre au travail pour permettre à ce nouveau technicien de construire un effectif probablement largement revu si aucune coupe d'Europe n'est au menu de l'Olympique de Marseille la saison prochaine.