Zidane dégoûté par la France, il repart en Espagne

Par Mehdi Lunay

La porte de l'Equipe de France reste désespérément fermée pour Zinédine Zidane, ce qui a encore été confirmé par Philippe Diallo. Zizou se tourne désormais vers son autre équipe de cœur pour retrouver du travail.

Même si l'Equipe de France a subi une sévère déconvenue contre l'Allemagne samedi, l'avenir de Didier Deschamps n'est pas menacé. Au contraire, sous contrat jusqu'en 2026, le sélectionneur français peut agir sereinement à la tête des Bleus. Une situation confortable et bien différente d'il y a un an. En effet, Zinédine Zidane était candidat au poste de sélectionneur, espérant remplacer au plus vite son ancien coéquipier de 1998. Néanmoins, Noel Le Graet est resté attaché à Didier Deschamps, lui offrant facilement une prolongation pour trois années supplémentaires. Philippe Diallo suit avec précision les pas de son prédécesseur.

Zidane veut réintégrer le Real Madrid

« Aujourd’hui, l’idée est d’être mobilisé pour mettre l’équipe, Didier et les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils expriment pleinement leur talent. On fait partie des équipes favorites. Il ne faut mettre aucun grain de sable qui puisse enrayer cette machine-là, qui est une machine à gagner. [...] Zinédine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026… Tout est dit », a confié Philippe Diallo au Figaro cette semaine.

Zinedine Zidane foule de nouveau la pelouse du Bernabéu avec le Real Madrid, à l'occasion d'un match de charité face à Porto ! 🤩 pic.twitter.com/tEYfx3a9WK — Foot Mercato (@footmercato) March 23, 2024

Zinédine Zidane a compris le message selon la presse espagnole. Alors qu'il était convié à un match de charité Real Madrid-Porto à Bernabeu samedi, Zidane aurait interpellé Florentino Perez selon le site Defensa Central. Selon ses informations, le Français aurait indiqué au président madrilène son envie d'intégrer l'organigramme du Real Madrid. Plutôt destiné au poste d'entraîneur ces dernières années, Zidane aura du mal à déloger Carlo Ancelotti du banc de touche. L'Italien a récemment prolongé jusqu'en 2026 avec les Merengues. Reste pour Zizou la possibilité de prendre place au sein de la direction du club madrilène. Une chose est sûre, même au Real Madrid, l'horizon de Zidane serait bouché et finalement peu séduisant.