TV ‍: OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Plongé dans un calendrier infernal jusqu’à la fin de la saison, l’Olympique de Marseille va tenter de faire son maximum avec les moyens du bord contre Lens avant d’aborder sa demi-finale d’Europa League face à l’Atalanta.

Quelle heure pour OM – Lens ?

Plutôt mal partie, la saison du club phocéen est finalement excitante avec une place européenne à aller chercher via le championnat et une éventuelle finale de Coupe d’Europe à disputer en cas de succès contre Bergame début mai. En attendant cette demi-finale européenne, Marseille a un match ultra-important à jouer en L1 contre Lens. Cette rencontre se jouera ce dimanche 28 avril à 21 heures au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre OM – Lens ?

Comme chaque grande affiche du dimanche soir en Ligue 1, ce choc entre Marseille et Lens sera bien entendu diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Jérôme Alonzo.

Les compos probables de OM – Lens :

Dans l’euphorie de sa victoire contre Benfica en quarts de finale de la C3, Marseille n’a pas réussi à faire le plein contre Toulouse (2-2) et Nice (2-2) lors des matchs de championnat disputés ces derniers jours. C’est donc avec un débours de cinq points sur Lens, sixième, que l’OM aborde ce début de sprint final. Autant dire que c’est le moment où jamais pour Marseille de gagner contre un concurrent direct pour revenir pleinement dans la course à l’Europe. Sauf qu’avec cette demie contre l’Atalanta dans toutes les têtes et avec un effectif dans le dur physiquement, la mission de Jean-Louis Gasset sera difficile contre Lens. Surtout qu’il sera privé de Merlin, Mbemba, Moumbagna ou Sarr.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Gigot, Balerdi, Garcia - Veretout, Kondogbia, Harit - Ndiaye, Aubameyang, Luis Henrique.

Bien relancé par sa victoire contre Clermont le week-end dernier (1-0), qui intervenait après une mauvaise série de trois défaites en quatre matchs, le RCL se doit de confirmer son regain de forme pour tenter de conserver sa sixième place, voire même pour aller chercher la cinquième occupée par Nice. Mais pour faire le trou sur ses concurrents, Lens va devoir ramener un bon résultat du Vélodrome dimanche. Pour ce match, Franck Haise fera sans Cabot.

La compo probable de Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, El Aynaoui, Mendy, Machado - Sotoca, Wahi, Fulgini.