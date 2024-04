Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite remercie la DNCG

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La DCNG a communiqué les bilans des clubs de Ligue 1 et celui de l'Olympique de Marseille s'améliore très nettement. Une situation qui pourrait coller avec la vente du club de Frank McCourt.

Le gendarme financier du football a rendu mercredi ses copies concernant le bilan financier des clubs pour la saison 2022-2023, l'occasion d'avoir une photographie relativement précise des finances d'une équipe à l'instant T. Pour l'OM, même si le bilan est toujours négatif de 12,6 millions d'euros, c'est tout de même moitié moins que la saison précédente, et les exigences de Frank McCourt commencent à se concrétiser, l'équilibre n'étant plus très loin. Même s'il ne faut préjuger en rien ce que sera l'exercice comptable pour 2023-2024, Marseille va clairement mieux et devrait échapper au contrôle de la DNCG. Forcément, cela s'inscrit dans le contexte d'une vente supposée de l'OM, et certains pensent ouvertement que cette amélioration est faite pour coller aux exigences des investisseurs saoudiens ou que ces derniers ont déjà contribué à cette amélioration sans le dire.

L'OM se fait belle pour les Saoudiens

Elle est belle la mariée 😉☺️ — T.V. (@ThibaudVezirian) April 24, 2024

Tandis que certains font remarquer que Pablo Longoria a tout de même réussi sa mission de redresser une situation financière qui partait à la dérive, d'autres voient là un dernier lifting avant la vente de l'OM. En réponse à un internaute faisant remarquer que depuis 2020-2021, l'Olympique de Marseille perdait « de moins en moins d’argent », Thibaud Vézirian a répondu avec malice : « Elle est belle la mariée ». Une façon comme une autre pour le journaliste de confirmer que, selon lui, tout cela ne doit probablement rien au hasard ou aux efforts faits par le président du club phocéen. D'autant plus que depuis 2021, il affirme que les investisseurs saoudiens ont déjà un pied dans le club. Cependant, sur les réseaux sociaux, les mêmes questions reviennent, pourquoi l'Arabie Saoudite n'a pas franchement avancé ses pions. Mais comme l'officialisation est attendue prochainement, on devrait en savoir plus rapidement. Ou pas.