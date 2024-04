Racisme ‍: Deux noms circulent après Bordeaux-Dunkerque

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Le club de Dunkerque a dénoncé des propos racistes qui auraient été tenus à l'encontre d'un de ses joueurs par un footballeur bordelais. Une enquête est en cours, mais des images sont étudiées de près.

Interrogé ce jeudi concernant les accusations émises par Dunkerque après la rencontre de mardi soir à Bordeaux, l'entraîneur des Girondins n'a pas voulu en dire trop sur ce sujet, laissant l'enquête diligentée par son club apporter un éclairage plus précis sur les faits. Mais, le quotidien La Voix du Nord a revisionné la rencontre après avoir appris que le joueur dunkerquois visé par des supposés racistes était Alioune Ba, le défenseur âgé de 34 ans. Et une séquence a interpellé nos confrères.

« A la 59e minute, les images du match diffusé par Prime Video montrent une vive altercation verbale entre le joueur dunkerquois et le milieu de terrain bordelais Danylo Ignatenko. Le capitaine de l’USLD Opa Sanganté vient calmer les esprits et on voit ensuite Alioune Ba discuter vivement avec M. Leleu, l’arbitre principal de la rencontre. Est-ce de là qu’est venu le signalement qu’a effectué le club nordiste au délégué de la rencontre après le match ? Impossible de le confirmer », précise cependant le quotidien régional nordiste.

Albert Riera : "On est tous contre le racisme. On doit le dénoncer" #Girondins 👇 https://t.co/TWeDRjUc0X — WebGirondins (@webgirondins) April 25, 2024

De son côté, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, qui se réunit ce jeudi soir, va mettre le dossier à l'étude. Si les faits étaient avérés, le joueur concerné sera suspendu, mais les Girondins de Bordeaux pourraient également être sanctionnés, y compris par un retrait de points. Un scénario catastrophe de plus pour le club de Gérard Lopez que personne n'ose envisager. Cependant, il faut tout de même que des preuves sérieuses soient apportées pour étayer ces graves accusations.