L1 ‍: Jérémie Pignard prend un carton rouge après OM-Nice

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors qu’il devait arbitrer un nouveau match de Ligue 1 ce week-end lors de la 31e journée de championnat, Jérémie Pignard a finalement été mis sur la touche par sa direction pour ses mauvais choix lors du choc entre l’OM et Nice mercredi.

Chaque saison, plusieurs équipes de Ligue 1 subissent des injustices arbitrales plus ou moins importantes à cause des arbitres ou de la VAR. Mais durant cet exercice 2023-2024, on dirait bien que l’arbitrage cherche à toucher encore plus le fond. Journée après journée, les polémiques enflent. Ces dernières semaines, des clubs comme Nantes ou Brest se sont publiquement plaints de l’arbitrage. Mais ce mercredi soir, à l’issue des matchs en retard des clubs européens, trois autres clubs ont mal vécu les décisions des arbitres. Si Lille a pesté pour un penalty non-sifflé contre Monaco, c’est bien la rencontre entre l’OM et Nice qui a fait couler beaucoup d’encre… Durant ce match, Jérémie Pignard a été complètement à côté de ses pompes. Sur la pelouse du Vélodrome, l’arbitre a d’abord expulsé Faris Moumbagna avant la pause pour un deuxième carton jaune sévère, avant de donner un penalty à Marseille tout aussi discutable en deuxième période. Deux décisions qui ont influé sur la physionomie du match et qui ont fait beaucoup de bruit. C’est donc pour calmer l’incendie que Jérémie Pignard va être mis sur la touche pendant quelques jours.

« Ne croyez pas que nous laissons faire les choses comme ça »

En effet, alors qu’il devait arbitrer un autre match important dans la course à l’Europe entre Rennes et Brest dimanche, l’arbitre de 36 ans ne sera finalement pas au sifflet. C’est en tout cas la décision prise par Eric Borghini, le patron de la Commission fédérale de l'arbitrage. « Aujourd'hui même, Antony Gautier, le directeur technique de l'arbitrage, qui est actuellement à l'étranger, a téléphoné à Jérémie Pignard pour lui dire clairement qu'il y avait au minimum deux décisions qu'il a prises qui n'étaient pas attendues, et il lui a indiqué que le match qu'il devait faire ce week-end, lui a été retiré. Ne croyez pas que nous laissons faire les choses comme ça », a lancé l’un des boss de l’arbitrage en France sur les ondes de RMC. Avec cette déclaration, Eric Borghini montre que la direction de l’arbitrage n’est pas insensible aux plaintes des clubs, d’autant plus que les erreurs sont de plus en plus nombreuses ces derniers temps. En mettant un peu la pression sur les arbitres via de potentielles sanctions et avec un peu plus de dialogue avec tous les acteurs du jeu, notamment à propos de la VAR, l’arbitrage français pourrait sortir grandi de cette crise.