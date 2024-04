Christophe Galtier tout proche de l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le nom de Paulo Fonseca a beaucoup circulé pour succéder à Jean-Louis Gasset, mais Christophe Galtier semble aujourd’hui en pole position pour le poste d’entraîneur de l’OM la saison prochaine.

La fin de saison peut encore être palpitante à l’Olympique de Marseille, qui ne peut plus jouer les premiers rôles en Ligue 1 mais qui peut encore vivre de grandes émotions en Europa League avec une demi-finale à disputer contre l’Atalanta Bergame. Nommé par intérim jusqu’à la fin de la saison pour succéder à Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a l’occasion d’entrer dans l’histoire du club phocéen en cas de sacre en Europa League. Mais quoi qu’il arrive d’ici la fin de la saison, le technicien de 70 ans ne sera plus sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine, c’est une quasi-certitude.

L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire ne se projette pas au-delà du 30 juin, tandis que Mehdi Benatia a bien fait comprendre dans son interview accordée à RMC la semaine dernière qu’une prolongation du contrat de Jean-Louis Gasset n’était pas d’actualité. La direction olympienne planche donc sur sa succession et depuis le début de l’année 2024, deux noms reviennent avec insistances : ceux de Paulo Fonseca et de Christophe Galtier. En fin de contrat avec Lille en juin prochain, le technicien portugais a les faveurs de Pablo Longoria, mais l’ancien coach de l’AS Roma a de nombreux courtisés à travers l’Europe. Ce dossier ne sera pas le plus simple pour Marseille.

Galtier favori pour succéder à Gasset à l'OM

C’est ainsi que selon les informations du compte insider @LaTribuneOM, Christophe Galtier apparait aujourd’hui comme le favori à la succession de Jean-Louis Gasset. « Christophe Galtier est aujourd'hui le choix numéro 1 de l'OM et plus précisément de Stéphane Tessier (…) Mehdi Benatia travaille sur d’autres pistes mais le favori aujourd’hui, c’est Galtier » affirme le compte insider, qui ne serait pas du tout surpris de voir Christophe Galtier débouler sur le banc de l’Olympique de Marseille cet été. Un choix qui risque de diviser au sein des supporters olympiens, car même si on reconnait que l’ancien entraîneur de l’ASSE ou de Lille est compétent, son passage chez deux clubs ennemis, à savoir Nice et le PSG, n’a pas été digéré. Un paramètre à prendre en compte par les dirigeants de l’OM, même si la piste Christophe Galtier semble déjà très sérieuse et bien avancée.