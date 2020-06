PSG-OL : Cavani grillé par Moussa Dembélé au mercato ?

Dans : Mercato.

Redevenu une place forte du football italien, l’Inter Milan sera assurément l’un des grands acteurs du prochain mercato en Europe.

Et pour cause, les Nerazzurri ont de grandes chances de perdre Lautaro Martinez, lequel aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone, qui négocie toujours le transfert avec l’Inter Milan. Assurément, le départ du jeune attaquant argentin va laisser un grand vide au sein de l’effectif d’Antonio Conte. Pour le remplacer, l’ancien sélectionneur de l’Italie aimerait s’attacher les services d’Edinson Cavani, lequel sera libre à l’issue de son contrat avec le Paris SG cet été. Mais la piste de l’Uruguayen n’est pas simple car la concurrence est rude (Atlético de Madrid, Premier League) et le salaire du meilleur buteur de l’histoire de Paris a de quoi donner le tournis.

Raison pour laquelle, selon les informations obtenues ce dimanche par Tuttosport, plusieurs autres pistes sont creusées en interne. Et certaines d’entre elles sont très sexy puisque la publication transalpine informe que l’Inter Milan observe avec attention les situations de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Alexandre Lacazette (Arsenal). Federico Chiesa (Fiorentina), Andrea Belotti (Torino) et Edin Dzeko (Rome) sont également pistés. Mais pour le média italien, un joueur de Ligue 1 figure aussi dans les radars de l’Inter Milan en cas d’échec de la piste Edinson Cavani en la personne de… Moussa Dembélé. Uniquement associé à des clubs anglais tels que Manchester United, Arsenal et Chelsea, le meilleur buteur de l’OL cette saison a donc également la cote en Italie. Reste maintenant à voir jusqu’à quel montant l’Inter Milan sera prêt à monter pour la succession de Lautaro Martinez, dont le transfert rapportera au minimum 70 ME. Un prix sans doute supérieur aux exigences de Jean-Michel Aulas pour le transfert de Moussa Dembélé…