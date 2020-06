PSG : Cavani libre, l'erreur du siècle signée Leonardo ?

Dans : PSG.

En levant l'option d'achat de Mauro Icardi, le PSG a fait un choix qui annonce le départ d'Edinson Cavani. Une grossière erreur ?

Sauf spectaculaire retournement de situation, Edinson Cavani ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. En fin de contrat au PSG, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale ne s’est vu proposer aucune offre de prolongation par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, les dirigeants du Paris SG ayant ouvertement décidé de miser sur Mauro Icardi, définitivement transféré de l’Inter. Le chouchou des supporters du PSG va donc partir sans un dernier tour d’honneur au Parc des Princes. Pour Nicolas Anelka, les dirigeants parisiens commettent une lourde erreur en laissant partir Edinson Cavani et ils pourraient bien le regretter rapidement.

Même s’il admet qu’El Matador n’est pas parfait, Nicolas Anelka connaît ses qualités. « Ils veulent faire partir Edinson Cavani, et là franchement c'est une très grosse erreur. Tu peux le critiquer, mais cela reste un numéro 9 comme il n'y en a plus. Il a beaucoup de déchets dans son jeu, c'est vrai, mais il fait des appels de fou et il marque. Si tu as la force financière pour le garder, il faut le faire. Il va te servir quoiqu'il arrive. Tu as besoin d'un joueur comme lui pour ta concurrence et c'est ça qui va motiver les joueurs à côté, car ils vont se donner à 200% chaque week-end. Mais si tu commences à le faire partir et mettre un autre joueur certes jeune, c'est bien, mais c'est une force que tu vas donner à une autre équipe, car c'est un superbe attaquant. S'il part du PSG, il va partir dans un club qui joue Ligue des Champions et tu verras que lorsqu'il va jouer face au PSG il va marquer et c'est là que le club va nouer de gros regrets. Pour moi, il ne faut pas le faire partir », a confié, lors d’un live Instagram avec Sabriparisienourien, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France.