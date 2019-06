MHSC : Lecomte à Monaco, ça brûle au mercato !

Dans : Mercato, Monaco, MHSC, Ligue 1.

Pisté par Marseille et surtout par Lyon en cas de départ d’Anthony Lopes au mercato, Benjamin Lecomte pourrait finalement prendre la direction de Monaco. Toujours bien informé, le Midi Libre affirme ce mardi après-midi que les négociations se sont accélérées au cours des dernières heures entre le club de la Principauté et Montpellier. « L’ASM aurait formulé une première offre à 8 millions d’euros tandis que le MHSC en réclame entre 15 et 20. Mais le dossier est assez avancé » explique le média, qui informe de l’imminence d’un rendez-vous entre Laurent Nicollin et l’état-major monégasque.

En parallèle, Montpellier prépare la succession de Benjamin Lecomte. Et toujours selon le média local, deux noms ressortent en interne. « Deux pistes sont évoquées pour le remplacer en cas de départ, le Caennais Brice Samba et surtout le gardien du TFC Baptiste Reynet. Le portier de Toulouse, très séduit à l’idée de quitter les Violets pour rejoindre le MHSC, était dans la ligne de mire du club héraultais avant que ce dernier n’engage Benjamin Lecomte ». Reste maintenant à voir si un accord entre Monaco et Montpellier sera trouvé pour Lecomte. Si oui, un jeu de chaises musicales devrait se mettre en place en Ligue 1…