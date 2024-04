Antoine Griezmann recrute un crack de l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titulaire avec les U19 de l’Olympique Lyonnais, le défenseur Léo Bamballi a confié ses intérêts à l’agence de représentation By and For, créé par un certain Antoine Griezmann.

Il fera peut-être un jour parler de lui parce qu’il joue en Ligue 1 sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Ce n’est pas encore le cas, mais le très jeune défenseur Léo Bamballi a tout d’un futur grand. A seulement 16 ans, il évolue déjà avec les U19 du club rhodanien. Et même s’il n’a encore rien prouvé et que rien ne dit si sa carrière professionnelle sera un échec ou une réussite, Léo Bamballi met toutes les chances de son côté en s’entourant déjà au mieux. Le site Sportune nous apprend par exemple que le jeune défenseur lyonnais vient de signer avec l’agence de représentation créé par Antoine Griezmann.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BY&FOR SPORT MANAGEMENT (@byandfor)

En effet, Léo Bamballi est désormais sous contrat avec By and For, l’entreprise gérée par la sœur de l’international français. Défense des intérêts, gestion de l’aspect marketing, conseils financiers et juridiques, gestion des réseaux sociaux, l’entreprise créée par Antoine Griezmann va offrir à Léo Bamballi un panel de services qui sera forcément bénéfique au défenseur de 16 ans, qui doit encore apprendre sur de nombreux points. En attendant de voir si sur le terrain, Léo Bamballi peut prétendre à une place dans le groupe professionnel de l’Olympique Lyonnais dans les années à venir, les dirigeants rhodaniens apprécieront sans doute de voir qu’en dehors du rectangle vert, le joueur semble avoir la tête sur les épaules et sera géré par une entreprise spécialisée et professionnelle. Nul doute par ailleurs que Léo Bamballi aura le droit en prime à quelques conseils de luxe signés Antoine Griezmann, un petit supplément sur lequel il ne crachera pas.